Home Borse di bronzo nella festa di distinzione globale

Il dottor Daniel Mutai del Rift Valley Institute of Science and Technology (RVIST) con Jane Ngobia, attuale vicepresidente di Inclusive Societies. [File, Standard]

Un ex direttore di un istituto tecnico ha ricevuto un riconoscimento globale dalla World Federation of Colleges and Polytechnics (WFCP).

Il dottor Daniel Mutai, che presiede il Rift Valley Institute of Science and Technology, ha ricevuto un premio di bronzo durante il Congresso mondiale WFCP 2022 a Donostia San Sebastian, in Spagna, venerdì sera.

WFCP è una rete globale di federazioni di college individuali, nazionali e regionali, con quelle in Kenya rappresentate attraverso la Kenya Association of Technical Training Institutions (KATTI).

Alla conferenza hanno partecipato più di 1.000 professionisti provenienti da più di 50 paesi che hanno discusso le sfide che devono affrontare gli istituti di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) in tutto il mondo.

Agli Awards for Excellence, il Dr. Muti è stato tra i tre vincitori nella categoria Leadership in Diversity and Inclusion.

Dawn Ward, attuale presidente della WFCP e presidente del Burton e del South Derbyshire College nel Regno Unito, ha ricevuto il Gold Award.

Jane Ngobia, attuale vicepresidente delle società inclusive e presidente dello Sheridan College, con sede in Canada, ha ricevuto il Silver Award.

“Questa è una vittoria per tutti gli educatori e leader di tutto il mondo, che credono nel valore dell’integrità, dell’inclusività, dell’equità e della diversità nella leadership”, ha affermato il dottor Mutai nel suo discorso di accettazione.