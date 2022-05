Lo Zimbabwe sta adottando misure per proteggere la valuta, afferma il presidente

Lo Zimbabwe sta adottando misure per aumentare la fiducia nella moneta nazionale poiché vuole rimuovere il dollaro dalla sua valuta.

Il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ha affermato che il governo introdurrà presto misure per arginare la rapida svalutazione della valuta locale.

Scrivendo sulla pagina di opinione del quotidiano statale Mnangagwa, la mossa includerebbe “misure per aumentare la fiducia nell’unità locale”.

“Il processo di dedollarizzazione sarà gestito con attenzione per evitare interruzioni”, ha affermato il presidente. “Questo governo è determinato a continuare con una rigorosa politica fiscale per mantenere l’avanzo corrente”.

La valuta del paese sudafricano è ufficialmente scambiata a 159,34 dollari neozelandesi per dollaro USA, ma viene scambiata per le strade della capitale fino a 400 dollari di Singapore per dollaro.

Mnangagwa ha affermato di aver incontrato un team di esperti “sulla scia della turbolenza del tasso di cambio della scorsa settimana e del movimento al rialzo dei prezzi” per analizzare e rivedere la situazione.

“Le economie che guadagnano molto meno di noi dalle esportazioni; importano più di noi; hanno più PIL, richiedono più importazioni; e con più popolazioni hanno una valuta più stabile di noi”, ha detto.

Tra il 2009 e il 2019, l’economia dello Zimbabwe è stata convertita in dollari dopo che l’iperinflazione ha indotto il governo a stampare banconote da 1 trilione di dollari dello Zimbabwe prima di abbandonare la sua valuta, lasciando il nome del paese sinonimo di disfunzione economica.

