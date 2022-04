L’italiano Fausto Masnada soffre di mononucleosi

pubblicato su 13/04/2022 alle 19:10 di Clemente LABAT-GEST

Addestramento Vinile alfa rapido dovrà farne a meno Fausto Masnada per diverse settimane. Infatti, il 28enne climber italiano soffre di mononucleosi e non potrà iniziare le prossime gare in programma nel suo programma, come la Giro d’Italia (6-29 maggio). È il suo direttore generale. Patrizio Lefevere che ha annunciato questa triste notizia. “Fausto ha la mononucleosi e quindi lo abbiamo perso per un po’. Era in programma in particolare per il Giro, quindi dobbiamo rimuoverlo dalla lista“, spiega il boss della branco di lupi a Sporza. Ricordiamo che il bergamasco aveva vinto una tappa in questa stagione in occasione del Giro dell’Oman.

