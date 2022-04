Valentino mette sotto i riflettori la capitale italiana con la sua sfilata di haute couture

Città di notevole ricchezza culturale e storica, Roma è stata scelta per fare da cornice alla sfilata Haute Couture Autunno-Inverno 2022-2023 di Valentino. Data, ispirazione… Ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo spettacolo.

Roma, un omaggio alle radici della maison

È una data da segnare con una pietra miliare per tutti gli appassionati di moda: l’8 luglio, a Roma, avrà luogo la prossima sfilata di Valentino. In una cornice cara al cuore della casa italiana, in Piazza Mignanelli e Trinità dei Monti, Pierpaolo Piccioli evolverà le silhouette della sua nuova collezione. Come spiega il direttore artistico, la scelta del luogo risiede sia nel suo carattere storico ma anche nel suo legame con la maison: “Roma è dove tutto ha inizio, la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità sono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto questo luogo appartiene al mondo e a Valentino”. Organizzato in collaborazione con Roma Capitale e il Consulente per Grandi Eventi, Turismo, Sport e Modal’evento si preannuncia spettacolare. “Volevamo davvero questo grande evento e siamo molto orgogliosi di ospitarlo proprio nel centro di Roma. Sarà l’inizio di un mese di iniziative che coinvolgeranno tutta la città. Roma sta riscoprendo la sua naturale vocazione di Capitale dello Stile” , dichiara in particolare Alessandro Onorato. Mentre le collezioni di alta moda sono solitamente presentate a Parigi, quest’anno, eccezionalmente, Valentino ha scelto di celebrare la sua collezione in Italia. Lo spettacolo si preannuncia davvero eccezionale.