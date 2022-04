Prodotti italiani dal nuovo catering Claye-Souilly

La Marna Vedi le mie notizie

Adriano ed Émilie Pecchia hanno aperto mercoledì 6 aprile 2022 un catering in rue Jean Jaurès a Claye-Souilly, oltre al loro ristorante Le Train de vie. (©Louis Gohin / La Marna)

Un nuovo catering italiano ha aperto ufficialmente mercoledì 6 aprile, in rue Jean Jaurès a Claye-Souilly. I proprietari Adriano ed Émilie Pecchia sono conosciuti a Claye-Souilly (Seine-et-Marne) per il loro ristorante Le Train de vie, a Mauperthuis.

Delizie e piatti a Claye-Souilly

In questo nuovo negozio vendono prodotti importati da tutta Italia. “Per motivi finanziari, è più facile vendere i prodotti direttamente, piuttosto che incorporarli in un piatto nel nostro ristorante Le Train de vie”, spiega. Il catering facilita quindi la condivisione dei prodotti italiani scelti con la massima cura.

Nuove cose ogni settimana

Ci sono salse di pomodoro, olio d’oliva, pasta e vino… oltre ai piatti pronti. A pranzo ea cena potrete gustare lasagne di manzo, salmone o spinaci, cannelloni, arancini, pizzette, tramezzini, ravioli freschi… e dolci. E’ possibile consumare una tavola in loco. “Abbiamo cose nuove ogni settimana”, promette Adriano Pecchia.

Una storia di famiglia

Adriano Pecchia è lui stesso di origine italiana. Suo padre è cresciuto nel napoletano. Il suo piatto preferito? “Lasagne”, risponde. Ma non solo quelli vecchi: “Di mia madre!” Anche italiano.

Lui stesso ha sempre apprezzato la buona cucina italiana a casa in gioventù, poi al ristorante, dove si recava regolarmente con il compagno. Fino al giorno in cui hanno realizzato il loro sogno: chiudere la loro ditta di traslochi per iniziare la ristorazione.

Aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:30, la domenica dalle 10:00 alle 13:00

