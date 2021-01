L’infinita estate di Cipro tra sole e mare

Nuota da maggio a ottobre e le sue spiagge sono bellissime: scopriamo Cipro

L’estate sta volgendo al termine, ma per gli amanti del mare e delle spiagge le giornate di sole e di surf non bastano mai.

Presto la stagione balneare in Italia finirà, l’autunno porterà le prime piogge e un clima più fresco, e bagni e bagni di sole saranno rimandati alla prossima primavera. Tuttavia, per chi si rammarica della semplice idea di dover abbandonare presto i nostri lettini e lettini, ci sono buone notizie: CiproA sole tre ore di aereo dall’Italia, l’immersione è stata prolungata A metà novembre (E non solo) grazie al perfetto clima mediterraneo.

Quindi Cipro è la destinazione ideale per L’estate dura pochi mesi Relax, cultura e natura si riempiono per un fine settimana o più giorni.

L’isola delle 1000 spiagge ne ha una I mari più puliti d’Europa E solo nel 2019, Ben è riuscito 65 bandiere blu. La zona presenta arenarie di ogni tipo e per tutte le esigenze: un paradiso dalla soffice sabbia bianca, spiagge selvagge, spiagge molto frequentate dalla vita notturna, zone di sabbia scura.

La scelta della costa più bella è pressoché infinita, CiproAutentica bellezza naturale Ti vincerà grazie 650 km dalla costa Tutto ciò verrà scoperto e provato. nord Dall’isola Spiagge selvagge-Ideale per chi ama il contatto primordiale con la natura e il relax senza troppe persone anche in alta stagione.

Sud Dall’isola spicca in grande scala Spiagge di sabbia grigia, la costa l’ovest Dà la calma del mare, Baie protette E invece spiagge bianche costa orientale Famoso per Siti più dinamici E le attrazioni turistiche che si affacciano sulle spiagge dei sogni.

Tra le spiagge più belle dell’isola più grande del Mediterraneo orientale, troviamo Spiaggia di Avdemo, Con una vasta area di sabbia dorata e un panorama mozzafiato a perdita d’occhio, la sua famosa spiaggia Isola dell’isola, Meta del divertimento fino all’alba e delle feste in riva al mare e mitiche Petri a Romeo, Dove è nata Afrodite, offre splendidi tramonti dalle infinite sfumature.

Lungo la costa occidentale merita una visita PomosUn luogo sospeso nel tempo da un fascino antico con le acque cristalline di Porto Pomo, per esempio Spiaggia del villaggio di Bachyamos, Un vero paradiso costiero per chi desidera godersi il mare in pace e tranquillità. A nord c’è la spiaggia più suggestiva e appartata La costa d’oroUn vero paradiso selvaggio.

Quindi è impossibile non fermarsi Lago Blu, Un paradiso amante della natura con le sue acque trasparenti, i fondali sabbiosi e la penisola Akamas, Riserva dove le tartarughe Caretta Caretta και Chelonia Mydas Depongono le uova, che si schiudono a settembre.

Cipro, un’oasi per chi ama il mare in tutte le stagioni, offre anche Storia e cultura Sparsi lungo città inaccettabili come Nicosia, Famagosta, Limassol e Paphos, Capitale della Cultura 2017.

Tra un’immersione e l’altra troverai anche il tempo per godertela Mosaico Di Dio Giardini archeologici di Kato Paphos e Korion, A pochi chilometri rispettivamente da Paphos e Limassol.

Cipro è il luogo più adatto per il turismo costiero fuori stagione e per chi ama unire relax, divertimento, natura e cultura.