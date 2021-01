La versione base della KTM Duke 890 è stata rivelata

A cura di: Giannis Petruchillos

Il KTME il Dopo aver esposto i nuovi modelli dell’azienda nella sua forma a “R”, inizia gradualmente a dare al pubblico … le versioni semplici dei suoi modelli. Quindi era il ruolo della KTM Duke 890 essere offerto nella sua versione base che dovrebbe essere più economica della R La versione, ma non sembra essere molto indietro rispetto alla versione “costosa”.

Con una potenza di 115 CV e 169 km, non si può dire facilmente .. La versione base!

Intanto la notizia KTM Duca 890 Sostituirà il Duke 790 con una caratteristica importante Una versione semplice e invidiabile di molti modelli R.Il nuovo motore bicilindrico. Il nuovo pacchetto meccanico è di 890 cc. In linea con le specifiche Euro5 ed è leggermente più debole di R. La sua potenza 115 CV (Rispetto ai 121 CV della R) e 92 Nm di coppia, mentre avrà una ricca dotazione elettronica con quattro denominazioni, Rain, Road, Sport e Track.

La cornice rimane la stessa spazialmente con i post che sono lei climax, Che proviene da WP, il suo partner KTM. Abbiamo una leggera variazione di peso, con la Base Duke che pesa 169 kg, tre kg in più rispetto alla versione “R”, ma uguale alla 790 Duke. Visivamente non abbiamo molti cambiamenti con la maggior parte del sedile del passeggero che appare, anche sullo schermo TFT È lo stesso modello R. La moto dovrebbe essere più economica e più abbordabile per il pubblico che desidera una grande moto con una maneggevolezza straordinaria e il massimo livello di divertimento.

