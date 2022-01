L’India dice che la Cina “inventa” nomi nella regione contesa

NUOVA DELHI: L’India ha attaccato la Cina per aver dato nomi “inventati” a diversi luoghi in una contesa regione himalayana al confine mentre Pechino cerca di affermare la propria sovranità sulla regione.

Diversi tratti del lungo confine sono contesi e le relazioni sono state notevolmente tese da quando 20 soldati indiani sono stati uccisi in una rissa nel giugno 2020 in una sezione tra Ladakh e Tibet.

Da allora, le due parti hanno rafforzato l’area con migliaia di soldati aggiuntivi e equipaggiamento militare poiché numerosi round di colloqui non sono riusciti a calmare le tensioni. Il ministero degli Affari civili ha dichiarato questa settimana di aver “unificato” i nomi di 15 località di Zhangnan (“Tibet meridionale”) – l’indirizzo di Pechino per la regione che l’India chiama Arunachal Pradesh – e di aver dato loro tutti i nomi cinesi ufficiali.

Ha ribattezzato Distretti residenziali, fiumi e montagne, una mossa simile nel 2017 che includeva altre sei località nella stessa area. “L’Arunachal Pradesh è sempre stato e sempre sarà parte integrante dell’India”, ha detto giovedì il ministero degli Esteri indiano.

“Assegnare nomi inventati a luoghi in Arunachal Pradesh non cambia questo fatto”, ha detto il portavoce Arindam Bagci in una nota. “Il Tibet meridionale si trova nella regione autonoma del Tibet in Cina, ed è stato storicamente territorio cinese”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo che la ridenominazione rientrava “nel regno della sovranità cinese”.

Il Tibet nel corso dei secoli ha alternato l’indipendenza e il controllo da parte della Cina, che si dice abbia “liberato pacificamente” l’aspro altopiano nel 1951. Difende vigorosamente i confini del Tibet e militarizza i suoi confini e ignora qualsiasi discussione sulla proprietà storica cinese della regione.

Nel frattempo, l’India vede la nuova legge cinese sul confine terrestre, che è stata approvata a ottobre e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio, come un rafforzamento della posizione di Pechino. La legge descrive la sovranità e l’integrità territoriale della Cina come “sacre e inviolabili” e consente a Pechino di “prendere misure per salvaguardare la sua integrità territoriale e i suoi confini territoriali e proteggere e combattere qualsiasi azione che metta in pericolo la sovranità territoriale e i confini terrestri”.

L’India ha dichiarato a ottobre di aspettarsi che la Cina “eviti di intraprendere azioni con il pretesto di questa legge che potrebbe modificare unilateralmente la situazione nelle aree di confine tra India e Cina”.