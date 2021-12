Requisiti di ingresso per Trinidad e Tobago Covid 2022

Condividi l’articolo

Meno destinazioni in caraibico Visualizza questa ricerca per un’isola rilassata proprio come Trinidad e Tobago. Tuttavia, mentre le isole stesse possono essere rilassanti, capire cosa devi visitare è tutt’altro che questo. Ecco gli ultimi requisiti di ingresso per il COVID-19 2021 per Trinidad e Tobago che tutti i viaggiatori devono conoscere prima di prenotare il volo.

Condizioni di ingresso per i paesi autorizzati a visitare Trinidad e Tobago per turismo

Requisiti per l’accesso al test COVID-19

I viaggiatori diretti a Trinidad e Tobago devono presentare un risultato negativo del test PCR entro tre giorni dall’arrivo per poter visitare le isole. Dovrebbe essere un test RT-PCR per il rinofaringe (tampone nasale).

Requisiti per l’ingresso in quarantena

Per i non cittadini di Trinidad e Tobago, non ci sono requisiti di quarantena, a meno che non abbiano visitato Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe nei 14 giorni prima del viaggio a Trinidad e Tobago. In tal caso, dovranno Quarantena per 14 giorni a proprie spese.

modello di salute

I viaggiatori saranno tenuti a fornire dettagli su problemi di salute o preoccupazioni quando richiedono un TTravel Pass, che è il documento richiesto per entrare a Trinidad e Tobago in questo momento. Ai viaggiatori sarà richiesto di fornire informazioni sanitarie relative a Covid-19 e altre malattie infettive, insieme a prove di vaccinazione e risultati dei test negativi.

Requisiti di ingresso per l’assicurazione di viaggio per COVID-19

Non sono richiesti requisiti specifici di assicurazione di viaggio per l’ingresso. Tuttavia, i viaggiatori dovrebbero essere sicuri di questo Acquista un’assicurazione di viaggio Prima di qualsiasi viaggio all’estero per assicurarsi che siano protetti nel caso dovesse accadere il peggio.

Requisiti sanitari COVID-19 durante Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago chiede alle persone di indossare maschere per il viso quando escono in pubblico e di stare a 6 piedi di distanza ove possibile. Chiede anche a coloro che sentono di essere stati esposti al virus di autoisolarsi.

Requisiti per l’introduzione del vaccino COVID-19

Al momento, l’ingresso a Trinidad e Tobago è possibile solo per i viaggiatori internazionali che hanno ricevuto vaccinazioni complete. Gli individui sono considerati completamente vaccinati per COVID-19 solo se sono trascorsi 14 giorni da quando hanno ricevuto l’intera dose del vaccino approvato dall’OMS. Lo stato è anche severo sulla miscelazione dei vaccini; I viaggiatori devono aver ricevuto due dosi dello stesso vaccino o la prima dose di vaccino AstraZeneca/Covishield seguita dalla seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna, ma non sono accettate altre combinazioni.

Requisiti per il visto per Trinidad e Tobago durante il COVID-19

Sono in vigore requisiti regolari per i visti, con molti paesi, inclusi Stati Uniti, Canada e Stati membri dell’Unione Europea, che concedono l’accesso senza visto. I viaggiatori devono controllare i requisiti per il visto prima di entrare.

Gli americani possono entrare a Trinidad e Tobago?

Sì, gli americani possono entrare a Trinidad e Tobago senza visto, ma dovranno assicurarsi di avere un TTravel Pass per entrare.

Requisiti per l’ingresso in Trinidad e Tobago Covid-19

Tutti i viaggiatori hanno bisogno di TTravel per entrare. I viaggiatori devono:

Crea un account su TTravel Pass sito web

Inserisci le informazioni personali richieste: nome, data di nascita, numero di passaporto, posizione, ecc

Rispondi alle domande sui viaggi e sulla salute

Carica documenti come prova di vaccinazione e test PCR negativo

Fornisci il tuo consenso a una serie di rappresentazioni

Conserva una copia cartacea o elettronica del tuo TTravel Pass e dei risultati negativi della PCR con il biglietto e il passaporto per il check-in e l’imbarco.

I passeggeri non potranno salire a bordo di un volo senza un pass TTravel e un risultato negativo del test, sebbene ciò non garantisca l’ingresso.

