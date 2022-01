LG ha vinto numerosi premi al CES 2022

LG Electronics USA vince diversi CES® Awards per il 2022 all’evento nelle categorie di elettrodomestici, intrattenimento domestico e soluzioni aziendali. In tutto, LG ha ricevuto circa 150 premi e recensioni da diverse pubblicazioni che hanno mostrato il suo primo evento ibrido virtuale e fisico al CES.

Tra i primi premi c’erano 24 CES Innovation Awards e 2022 CES Editor’s Choice Awards dalla rivista Consumer Product Reviews di USA TODAY. Riconosciuto da USA TODAY come il marchio più premiato, il TV OLED serie C2 LG, il sistema di purificazione dell’aria PuriCare™ AeroTower, il display DualUp, il proiettore sonoro S95QR e la lavatrice e asciugatrice FX sono stati riconosciuti per quattro criteri chiave: innovazione, tecnologia, design e valore.

LG è un leader globale e leader nella tecnologia OLED, quindi non sorprende che l’ultima linea di prodotti LG abbia dominato ancora una volta il CES di quest’anno come uno dei suoi televisori più premiati. I TV OLED LG hanno vinto i migliori premi e valutazioni per la qualità dell’immagine, le prestazioni e le nuove dimensioni dello schermo. I nuovi TV OLED LG C2 da 42 pollici e 97 pollici I TV OLED G2 con LG OLED evo sono tra i modelli TV più popolari del settore, come Business Insider, Mashable e Gear. Pattuglia. The Verge ha presentato la TV OLED LG C2 da 42 pollici al CES 2022 Best Awards.

Riconosciuto dalle migliori pubblicazioni come Best Products, Tom’s Guide e Business Insider, LG PuriCare AeroTower è stato ampiamente riconosciuto come uno dei prodotti CES 2022 più impressionanti tra gli elettrodomestici. La gamma di lavatrici e asciugatrici LG, l’ultima soluzione per il bucato con il sistema intelligente intelligente avanzato di LG (AI DD™), è stata riconosciuta anche da popolari pubblicazioni sullo stile di vita come Good Housekeeping e Veranda.