L’Euro ora inizia in modo diverso

AP FOTO

La fase a gironi di Euro 2020 è terminata ed è iniziata la fase a eliminazione diretta del torneo. Un mondo diverso “una nuova organizzazione” come descritto dal Ct della Francia Didier Deschamps. Non è più la qualità che conta, ma l’efficienza. I primi 12 giorni del Campionato Europeo sono stati entusiasmanti sotto molti aspetti: per vedere lo stato delle squadre e delle loro stelle, per vedere come giocano, e anche per dove arriveranno per formare le “16” coppie. Le sorprese alla fine sono state poche. Delusa la Turchia, esclusa la Polonia guidata da Robert Lewandowski. Da allora, tutti gli “adulti”… sono dentro. Allora cosa ti aspetti?

La verità è che in termini di spettacolo non abbiamo visto davvero niente di speciale, ma date le circostanze è soddisfacente. Forse inaspettato. I giocatori provengono da una stagione che è stata una maratona al ritmo dello sprint. Fortunatamente il peggio è stato evitato nel caso del danese Christian Eriksen. Inoltre, con i knockout… dove non c’è spazio per correggere gli errori. Le squadre saranno più attente nel loro approccio.

I candidati sono sempre gli stessi: Belgio, Francia, Inghilterra mentre l’Italia avanza… un passo e sono passato dalla categoria degli outsider a quelli con maggiori chances. Un passo dietro di loro, Portogallo, Olanda, Spagna e Germania sono sulla lista perché è… la Germania.

Galles – Danimarca (26/6, 19:00, ANT1, Johan Cruyff Arena, Amsterdam)

Hanno la logica calcistica opposta. Il Galles fa affidamento sulla sua difesa e la Danimarca sta cercando di giocare a calcio con maggiore cooperazione, prendendo il comando offensivo. Il Drago ha alcune unità di qualità superiore rispetto ai danesi. Certo, devono schierarsi con Mikel Damsgaard, il centrocampista più promettente della Sampdoria. misterioso sviluppo.

Italia – Austria (26/6, 22:00, ANT1, Wembley, Londra)

L’Italia, ovviamente, ha il motivo numero uno per passare alla fase successiva, ma l’Austria non è un avversario così facile come sembra. Ha giocatori che danno loro la possibilità di applicare tattiche diverse e adattarsi al gioco della squadra migliore. Ci aspettiamo più prove “Squadra azura” rispetto alla fase a gironi.

PAESI BASSI – REPUBBLICA CECA (27/6, 19:00, ANT1, “Puskas Arena”, Budapest)

La traiettoria dell’Olanda nella fase a gironi è stata impressionante. Ottimo offensivo ed efficace, mentre migliora in fase difensiva dal secondo match con il ritorno di Matthias de Ligt. Improvvisamente, fu riempito di speranze di discernimento. La Repubblica Ceca è una squadra che fa affidamento sulla sua forza atletica, sull’energia e sull’allenatore Patrik Seck. Tuttavia, è difficile limitare le squadre che possiedono la palla.

Belgio – Portogallo (27/6, 22:00, ANT1, “La Cartuja”, Siviglia)

Il Belgio ha fatto quello che ci si aspettava nella fase a gironi. Ha mostrato l’enorme talento offensivo dei suoi giocatori e la sua capacità di dominare le partite. È uno dei grandi favoriti per vincere il titolo. Ma la partita contro il Portogallo è un grosso ostacolo per tanti motivi: da una parte i suoi giocatori sono stanchi delle tante trasferte, e poi lo stadio del Siviglia non aiuta le squadre che lasciano cadere il pallone. Inoltre, il Portogallo troverà posti dove correre e giocare al gioco che ti piace di più.

CROAZIA – SPAGNA (28/6, 19:00, ANT1, “Barken”, Copenaghen)

Sia la Croazia che la Spagna sono migliorate di partita in partita fino a quando nell’ultima partita hanno mostrato la loro versione migliore, ma questa è la verità contro le squadre più deboli del loro girone. Ci sono ancora domande e dubbi su quale livello possono raggiungere. Entrambi si sentono meglio quando hanno la palla e controllano il ritmo. Gli spagnoli sono superiori in questo e sarà interessante come si adatteranno i croati.

Francia – Svizzera (28/6, 22:00, ANT1, “Arena Nacionala”, Bucarest)

La Francia non ha giocato bene nella fase a gironi. Tuttavia, la qualità dei suoi giocatori è stata sufficiente per conquistare il primo posto. Non troverà molti posti dove lanciare contrattacchi contro la Svizzera. A proposito, questo è anche il gioco preferito degli svizzeri. Nel frattempo, l’allenatore dei “tre colori”, Didier Deschamps, dovrà trovare il modo per rendere più influente Kylian Ibabe e allo stesso tempo coprire i problemi sul lato sinistro della difesa.

Inghilterra – Germania (29/6, 19:00, ANT1, Wembley, Londra)

È una delle rare volte che l’Inghilterra gioca contro la Germania e ha l’etichetta di favorita. I “Tre Leoni” hanno tre vantaggi: a) giocano in casa e non hanno fatto una sola trasferta, b) hanno i migliori giocatori tranne quattro (Neuer, Guidogan, Cruz, Kimmich) c) hanno un’ottima difesa. L’Inghilterra potrebbe non segnare, ma non solo non subisce gol, ma consente fasi minime. A differenza della Germania…

Svezia – Ucraina (29/6, 22:00, ANT1, “Hamden Park”, Glasgow)

Una delle debolezze teoriche che ha mostrato il suo volto migliore nella fase a gironi. La Svezia è stata molto stabile e ha giocatori che possono fare la differenza contro le squadre del proprio gruppo (Forsberg, Isaac, Koloszewski). L’Ucraina è più avventurosa e aggressiva, ma è anche meno concentrata sui suoi compiti difensivi. Una coppia equilibrata con grande interesse.