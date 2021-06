Austria: pronostici, trasmissione TV, formazione… notizie sulle partite

Italia – Austria. Sabato 26 giugno 2021 iniziano gli ottavi di finale degli Europei di calcio, con questa sfida apparentemente asimmetrica tra Squadra Azzura e la selezione austriaca. Su quale canale guardare l’incontro in TV e in trasmissione? Scopri anche le quote e la possibile formazione per le due squadre.

Sabato sera in programma gli ottavi di finale di Euro 2021 calcio e compare una grande favorita: l’Italia, che ha vinto le sue tre partite nel girone, offrendosi il lusso di far saltare in aria diversi titolari nell’ultimo incontro, lascia infatti con un netto vantaggio contro una squadra austriaca che ha sicuramente sorpreso al primo turno con due vittorie (contro Macedonia del Nord e Ucraina) ma il suo livello individuale e di squadra sembra essere inferiore rispetto alla selezione cross-alpina. Gli uomini di Robert Mancini ottengono vincitori sui siti di scommesse online, con probabilità di vincita intorno a 1,50 mentre le probabilità dell’Austria sono tra 7 e 8.

L’inizio degli ottavi di finale di Euro Championship sarà garantito tra Italia e Austria alle 21, sabato 26 giugno 2021, Dallo stadio di Wembley, Londra (Inghilterra). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le due squadre giocheranno gli straordinari (2 x 15 minuti) e poi, se necessario, i rigori.

Da parte italiana, Roberto Mancini dovrebbe tornare a orientarsi verso uno schema tattico 4-3-3, con Marco Verratti potenzialmente infortunato all’inizio della competizione ma rientrato nel match del terzo set. La possibile formazione dell’Italia : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola – Verratti ou Locatelli, Jorginho, Barella – Berardi, Immobile, Insigne. Nel campo austriaco, Marco Foda può scegliere la formazione titolare organizzata sul 4-2-3-1. Possibile composizione dell’Austria Bachmann – Lehner, Dragovic, Hinterger, Alaba – Schlager, Grelich – Laimer, Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic.

In Francia, la partita Italia-Austria è in programma gratis in TV, su m 6. il canale beIN Sport 1, accessibile in abbonamento, fornirà anche il live streaming. Per gli amanti della trasmissione, visita il sito 6 giocare o acceso beIN Connect (accesso a pagamento).

Vi mostreremo anche una diretta della partita, commentata questa sera, su questa pagina, con la descrizione degli highlights e l’evoluzione del punteggio in diretta, poi un riassunto completo di questo girone di ritorno di 16 Euro 2021.