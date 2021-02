Il Sassuolo vince 2-1 Tail Croton

Il Sassuolo ha sconfitto il Crotone in trasferta per 2-1 nella partita n. 22 di Serie A avvicinandosi di un passo alla retrocessione. Per Giorgos Kyriakopoulos, il Sassuolo, rimasto in panchina, Perard ha segnato al 14 ‘e Caputo al 49’ con un calcio di rigore, mentre i padroni di casa hanno segnato al 26 ‘con Unas.

La ventiduesima partita:

Bologna -1 Benevento (1 Sansone – 60 Viola)

Torino 0-0 Genova

Napoli-Juventus 1-0 (Benni 31, Insigne)

Spezia – Milan 2-0 (56 gradi Major, 67 gradi Pastone)

Roma-Udinese 3-0 (5 ‘, 25’ rigore Perito, 90 ‘+ 3 Pedro)

Cagliari – Atalanta 0-1 ((90 Morell)

Sampdoria – Fiorentina 2-1 (31 gradi Balti, 71 gradi Quagliarella – 37 gradi Vlasovi).

Croton Sassuolo 1-2 (26 Unas – 14 gradi Perard, 49 pence Caputo)

Inter-Lazio 14/2

Verona Parma 2/15

Record (in 22 partite)

Milano 49

Inter 47 -21A.

Roma 43

Juventus 42-21

Napoli 40-21 c.

Lazio 40-21 c.

Atalanta 40

Sassuolo 34

Verona 30-21 c.

Sampdoria 30

Genova 25

Udinese 24

Bologna 24

Spezia 24

Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13-21 a.

Crotone 12