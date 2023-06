La Xbox Series X è fondamentalmente già una console di “Mid-Gen”, suggerisce la vecchia presa di Microsoft

L’apparente decisione di Microsoft di evitare di realizzare una nuova console di “aggiornamento di mezza generazione” da affiancare a Xbox Series X e Xbox Series S sembra essere stata decisa molto tempo fa, almeno secondo un nuovo video del Digital Foundry.

nel nuovo DF diretto settimanale # 116È stato rivelato che Microsoft ha dichiarato al punto vendita nel 2020 che considerava già Xbox Series X un dispositivo di aggiornamento di fascia media, mentre la serie S era principalmente la console standard.

“Microsoft ci ha detto questo quando abbiamo visto per la prima volta la Serie X, che la Serie X è un aggiornamento di mezza generazione. Hanno appena deciso di farlo all’inizio, immagino si possa dire. La Serie S è quello che avevano in mente, come la loro macchina standard.” , e poi è come Series X, che sta anticipando il carrozzone lì, ed è quello che potresti ottenere da una console mid-gen.”