Chrome su iOS per il supporto integrato di Lens, insieme alla nuova integrazione di Maps e Calendar

Crediti immagine: Google

Google annunciare Oggi Chrome su iOS sta ottenendo alcune nuove funzionalità, incluso il supporto integrato di Lens che consentirà agli utenti di effettuare ricerche utilizzando solo le loro fotocamere. Mentre puoi già utilizzare Lens in Chrome su iOS premendo a lungo su una foto che trovi durante la navigazione, presto sarai anche in grado di utilizzare la tua fotocamera per cercare con le nuove foto che scatti e le foto nel Rullino fotografico.

La società afferma che la nuova integrazione inizierà nei prossimi mesi. Per il contesto, Google Lens ti consente di cercare per immagine per fare cose come riconoscere le piante e tradurre le lingue in tempo reale.

Google ha anche annunciato che quando vedi un indirizzo in Chrome su iOS, non avrai più bisogno di cambiare app per trovarlo su una mappa. Ora, quando tieni premuto su un indirizzo rilevato in Chrome, dice la società, vedrai l’opzione per visualizzarlo su un Google Maps mini direttamente all’interno di Chrome.

Inoltre, gli utenti possono ora creare eventi di Google Calendar direttamente in Chrome senza dover cambiare app o copiare manualmente le informazioni. Devi solo tenere premuta la data rilevata e selezionare l’opzione per aggiungerla al tuo Google Calendar. Chrome creerà e popolerà automaticamente l’evento del calendario con dettagli importanti come ora, posizione e descrizione.

Infine, Google ha annunciato che ora gli utenti hanno la possibilità di tradurre una parte di una pagina evidenziando il testo e selezionando l’opzione Google Translate.

L’azienda ha scritto post sul blog. Diciamo che hai intenzione di visitare un museo in Italia, ma il sito è in italiano e non parli la lingua. Chrome ti proporrà automaticamente di tradurre il sito web del museo nella tua lingua preferita.