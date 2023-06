Le schede scaricabili di Pikmin 4 appaiono in Giappone con schermo diviso, nuovi tesori e altro ancora

Le schede di download per Pikmin 4 sembrano aver iniziato ad apparire in Giappone, adornate con schermate che indicano alcune delle nuove funzionalità del gioco.

Pubblicato su Twitter da @dipendenteNuovi screenshot rivelano che lo schermo diviso per due giocatori tornerà al titolo in arrivo (le nostre dita sono ancora incrociate per le funzionalità online in questa versione) e il secondo giocatore potrà anche svolgere un ruolo di supporto per lo sparatutto del primo giocatore – immaginiamo controlleranno un Pikmin, mentre tu controlli un esploratore spaziale.

C’è anche una prima occhiata ai personaggi all’interno della casa: Oatchi può salire sul divano? – E nuovi oggetti come spinner e palloni da spiaggia. Puoi controllare tu stesso il filmato qui sotto.

Scansione di alta qualità della parte superiore! Nuova informazione:

+ Multigiocatore a schermo diviso

+ Il giocatore 2 può supportare il primo giocatore sparando con il reticolo

+ Puoi entrare in casa

+ Nuovi tesori come spinner, origami e palloni da spiaggia pic.twitter.com/DOC0goT1vY– Tokyo Game Live (@TokyoGameLife) 20 giugno 2023

Se dai un’occhiata più da vicino alla prima immagine, vedrai la conferma che il gioco è basato su Unreal Engine. Questo è solo il secondo gioco Nintendo a utilizzare il motore e la prima volta che è stato utilizzato internamente (Good-Feel lo aveva già utilizzato in Yoshi’s Crafted World), il che è piuttosto interessante.

Manca solo (praticamente) un mese all’uscita del gioco in poi 21 luglio E non possiamo fare a meno di sentirci ancora nell’oscurità. Sì, c’è stata una rivelazione di Ice Pikmin e Oatchi nel Direct di febbraio e poi abbiamo dato una piccola occhiata alle opzioni di personalizzazione del personaggio in un trailer all’inizio di questo mese, ma certamente Daremo un’occhiata più da vicino al gioco prima della data di uscita… giusto?

Fino ad allora, supponiamo che dovremo solo sfruttare al massimo gli screenshot dalle schede di download.