La maglia speciale dell’Inter per i suoi 115 anni – Italia – Inter

Maria Branyas Morera è americana-spagnola. Dal gennaio 2023 è la nuova decana dell’umanità. Ha poco più di 115 anni. Il che significa che lei era lì il giorno della nascita dell’Inter, che giovedì 9 marzo ha festeggiato i suoi… 115 anni.

Poiché è ovviamente fuori discussione che oggi qualsiasi club perda un evento o un anniversario che si concluda in 5 o 0, l’Inter ha quindi deciso di celebrare l’occasione.

Così, in occasione della sfida di campionato contro lo Spezia che si gioca questo venerdì sera, i compagni di squadra di Lautaro Martinez indosseranno una maglia speciale sulla quale compare la scritta “115 anni”, che significa “115 anni” per chi ha compiuto LV1 italiano e LV2 tedesco per esempio. Dopo tutto, è un club internazionale. Puoi anche vedere le date 1908-2023 sulla manica.

La casacca riprende i colori cult del club nerazzurro, ovvero il blu e il nero, scelti nel 1908 dal pittore Giorgio Muggiani, sostenitore della scissione con quello che sarebbe diventato il Milan.

E visto che le cose vanno bene, la maglia dei 115 anni è in vendita sul sito del club a 115 euro? Bah no, sono 150 palline. Perduto !

