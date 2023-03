Tolosa. Gratinati, fritti, salati o dolci: gli gnocchi hanno ora il loro angolo dello street food

Notizie Tolosa Vedi le mie notizie

Ma è possibile scoprirli anche in versione dolce! (© Gabriel Kenedi / notizie Tolosa)

Ecco un nuovo indirizzo cibo di strada che profuma d’Italia! Quattro anni e mezzo fa aprivano Christophe Gaillagot e Sébastien Boué, due cugini “di Cugini”un ristorante italiano con una ormai solida reputazione, in rue Gambetta, nel centro della città di Tolosa. “I nostri nonni sono italiani. Siamo sempre stati immersi nella cucina italiana, che è molto generosa… così abbiamo voluto trascriverla nel nostro ristorante! “, spiega Sébastien Boué.

Forti di questo successo, i due cugini – e il loro amico d’infanzia (vengono tutti dallo stesso paesino, a Carbonne) – hanno deciso di spingersi oltre proponendo un concept mai visto prima nella Città Rosa: un indirizzo dedicato agli… gnocchi ! Di nome “Nocchio”questa gnoccheria si trova anche rue Gambetta, a due passi dal liceo Pierre de Fermat e dai giacobini. Niente posti al Nocchio, pensato solo per asporto e delivery.

Tutto è fatto in casa!

“Ci abbiamo pensato a lungo! Spesso ci è stato chiesto asporto nel nostro ristorante, ma fare la pasta fresca da asporto, lo trovavamo complicato. Tuttavia, gli gnocchi viaggiano molto bene ! “, aggiunge Christophe Gaillagot.

Gratinati, fritti, salati o… dolci!

Al Nocchio gli gnocchi si mangiano con tutti i sughi: in Gratinato (con gorgonzola, carbonara, funghi, mozzarella, tartufo…) innanzitutto con piatti sostanziosi da 8 a 13 euro.

Ma il protagonista di questo angolo di street-food italiano è senza dubbio il gnocchi fritti ! “Proponiamo gnocchi fritti, salati o dolci, serviti in coni! “, precisa Christophe Gaillagot.

Nella versione salata, gli gnocchi fritti possono essere gustati con salse fatte in casa (maionese, basilico/limone; ketchup, balsamico; senape spianata piccante). E in versione dolce? “È un po’ come i churros! Lo accompagniamo con gianduia, una nutella italiana fatta in casa a base di cioccolato e nocciole! “. Contare 4 euro per un cono. Altri dolci fatti in casa sono nel menu: Tiramisù e un tortina caprese.

Christophe, Loîc e Sébastien, i tre gestori di “Nocchio”. (© Gabriel Kenedi / notizie Tolosa)

The gnocchi ha ora il suo angolo di street food a Tolosa, dedicato al take-away e al delivery. (© Gabriel Kenedi / notizie Tolosa)

Gli gnocchi si mangiano gratinati (qui in versione vegana). (© Gabriel Kenedi / notizie Tolosa)

Presto disponibile per la consegna

Finora la vendita era solo da asporto all’ora di pranzo, dal lunedì al sabato. Ma dalla prossima settimana, Nocchio sarà aperto a pranzo e cena e disponibile per la consegna tramite la piattaforma Uber Eats. “L’idea è riuscire ad aprire 7 giorni su 7“, conclude Christophe Gaillagot.

Nocchio 3 rue Léon Gambetta 31000 Tolosa

