Benjamin Hébert suonerà il suo tutto in Italia o al British Masters

Precedentemente registrato per giocare al Magical Kenya Open questa settimana, Benjamin Hébert ha preferito posticipare il suo ritorno al DP World Tour. Questo dovrebbe essere il caso in Italia all’inizio di maggio, o anche al British Masters a fine giugno. Una top 6 finale gli permetterebbe di recuperare una categoria 10 al Tour…

Doveva essere al via questo giovedì a Nairobi da Magico Kenya Open. La sua missione sarebbe stata quella di finire tra i primi 3 del torneo e recuperare così una categoria 10 in classifica Giro del mondo DP. Ma Benjamin Hébert ha preferito arrendersi, non sentendosi ancora pronto per raggiungere una simile prestazione.

Il 17 febbraio i Brive si erano schierati al Thailandia classica per catturare questo famoso sesamo. Ma due carte in par (72) non sono bastate per fare il taglio. Al golfista francese resta quindi una sola “cartuccia” per cercare di trovare l’élite, lui che aveva finito 171° in Gara 2022giocando solo sette fine settimana su venti partenze dopo essersi fratturato il polso all’inizio di febbraio alle Ras Al Khaimah.

L’India e il Médoc molto presto…

Quel go-all – vale a dire segnare 270 punti – dovrebbe giocarsela alOpen d’Italia (4-7 maggio) sul corso (Circolo Golf Marco Simone) che ospiterà il Coppa Ryder fine settembre a Roma. Considerando i punti in palio in questo torneo da $3.250.000, un top 6 potrebbe bastare a Benjamin Hébert. Altrimenti, potrebbe essere trovato alla fine di giugno al Maestri britanniciche offre lo stesso numero di punti alla Corsa: 4.250.

Nel frattempo, gareggerà nei due eventi indiani del Giro di sfida in programma dal 23 al 31 marzo a Bangalore. Si unirà quindi alla Gironda per il Campionato professionistico francese in programma alle Médoc 7-9 aprile. Prima di continuare molto probabilmente con ilSfida di Abu Dhabi (27-30 aprile), ancora nel Challenge Tour, dove dedicherà gran parte della sua stagione…

Foto: Andrew Redington / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP