Parigi 8: un po’ d’Italia da Totti | Il blog di Gilles Pudlowski

Vi abbiamo già parlato, di Alba nel 16°, di Mathieu Prévost che possiede una dozzina di locali festosi e gourmet a Parigi e dintorni (Sonia nel 17°, l’ex Jarrasse diventata Gloria a Neuilly, più qualche altro ) e avere un talento per creare un team ad alte prestazioni e formule che funzionano. Così, Totti al 17esimo, non lontano da Place des Ternes, che fa da brasserie italiana, con personale sorridente, piatti generosi (con i piatti quasi straripanti) e prodotti di qualità, in una cornice suggestiva.

C’è il pavimento in mosaico bianco e nero, i quadri moderni e iperrealistici a parete, il registro classico, le pizze ispirate allo specialista del genere, Gennaro Nasti. In programma, una bella pizza Marguerita con la sua abbondante mozzarella, vitello tonnato, servita come piatto principale, con la sua insalata di rucola e la sua maionese “thonnée” come bonus, verdure grigliate e mortadella.

Aggiungiamo le linguine alle vongole nel loro succo d’aglio, la milanese servita (che è poco ortodossa) con i rigatoni alla bolognese, infine il gelato alla vaniglia in affogato, o ancora i sorbetti firmati Berthillon (cioccolato, caffè, uva rum), più un convincente scelta di vini, come questo Nero d’Avola dalla Sicilia o questo allegro Chianti Classico del Castello di Albola. Viva l’Italia à la Parisienne!

Totti

77 Boulevard de Courcelles

Parigi 8



Come. : 1 42 93 75 67

Chiusura settimanale. : nessuno.

Metropolitana (nelle vicinanze): Ternes.