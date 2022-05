Cantinetta Ventura, i due ristoranti di street food italiani nell’8° arrondissement di Parigi

Di Laurent P. Inviato il 25 maggio 2022, 21:48

Amanti della cucina italiana, ecco un nuovo indirizzo che dovrebbe risvegliare le vostre papille gustative… Andiamo da Cantinetta Ventura, un ristorante italiano nell’8° arrondissement di Parigi, composto da due indirizzi poco distanti tra loro, che vi offre un 100% gourmet, per un momento fuori dal tempo, con i buoni sapori de La Botte. Un appuntamento ricco di promesse da non perdere!

Come un’aria di Dolce Vita vicino a Champs Élysées… Benvenuto a Cantinetta Ventura, il bellissimo indirizzo italiano che sta aprendo un negozio in due nuovissimi locali nell’8° arrondissement di Parigi, il primo al 5 di avenue Myron Herrick, e il secondo al 49 di avenue Franklin Roosevelt. Non lontani l’uno dall’altro, quindi…

Due indirizzi che reinventano il Fast food, in un ambiente accogliente, attraverso la genuina cucina italiana di qualità, da gustare sul posto, da asporto o alla consegna. Un concetto immaginato da Serge Venturaavendo il desiderio di rendere omaggio alle sue radici italiane e di riscoprire il gusto della sua cucina nonna, Sua nonna. L’idea? Rendi la gastronomia italiana fatta in casa accessibile a tutti coloro che non hanno né il tempo né i mezzi.

Dal lato del menu, questo è firmato dallo chef Giuseppe Francoex Executive Chef del ristorante IDA di Parigi, che ha lavorato anche nelle cucine di Giulio Verne o quella dello Chef stellato Jean-Louis Nomicos. In programma, prodotti freschi e belle preparazioni, come il focaccia fatta in casalasagne e salse cremose per la pasta Dal lato della pasta ci sono tre salse permanenti, pesto, bolognese e tartufo, ma anche due paste giornaliere il lunedì e il giovedì.

Pasta importata direttamente da Bari, nel sud Italia, poi preparata al momento davanti a buongustai e buongustai. E se si preferisce optare per altro, la casa propone anche le pizze, più precisamente a pinsa romanama anche insalate o anche a burrata molto cremoso, direttamente pugliese.

E per dessert ? Specialità italiane, senza dubbio, con il tiramisù classicoil panna cotta o anche a mango cremoso aria. Ci godiamo anche il profiteroles, per gli amanti del cioccolato, con bignè preparati la mattina stessa, secondo le regole. Due bei indirizzi, quindi, che si uniscono a quelli già esistenti, a Malesherbes, Capucines, Haussmann e Raspail… Andiamo a dare un’occhiata?