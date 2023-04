Lione. Un nuovo ristorante italiano sulla Presqu’île: pizze da 9 euro

Notizie Lione Vedi le mie notizie

Una nuova pizzeria napoletana ha aperto nella penisola di Lione. (©Anthony Soudani / notizie Lione)

Una grande catena di pizzerie del Quebec è arrivata a Lione alla fine di febbraio 2023 e sta facendo molto rumore. La pizzeria napoletana N°900 ha aperto i battenti in rue Laurencin 11, nella Presqu’île, alla fine di febbraio 2023.

Impasto napoletano

Il segreto del suo successo: un impasto lavorato come a Napoli, Italia. Tutto inizia con il tempo di maturazione dell’impasto. “Prepariamo un lievito madre con lievito che lasciamo maturare per 24 ore. Facciamo poi un impasto che matura per altre 24 ore, così l’impasto è più digeribile e i lieviti si consumano. »

Il manager, Didier Parmeland, parla con amore del design delle sue pizze. “La stesura della pasta viene fatta a mano con un gesto particolare che insegniamo ai pizzaioli. “In questo modo il i bordi sono morbidia nido d’ape, con una pizza dalla crosta sottile.

Il segreto della loro salsa di pomodoro

La salsa di pomodoro è fatta da pomodorini che la pizzeria riceve pelati. “Le schiacciamo e aggiungiamo un pizzico di sale. È tutto. Il che rende una salsa di pomodoro deliziosamente semplice.

L’ambiente è caldo, con mobili in legno su misura, marmo sul bancone, pareti in pietra e grandi specchi. Il manager, Didier Parmeland, ha fatto di tutto per rinnovare i locali.

Didier Parmelan gestisce la nuova pizzeria napoletana a Lione. (©Anthony Soudani / notizie Lione)

Pizze da 9 a 17 euro

Ha creato una pizzeria che vuole essere molto conveniente. Le pizze vanno dai 9 euro ai 17 euro per le più elaborate. “La Marinara costa 9 euro. C’è salsa di pomodoro, aglio, origano, basilico, olio d’oliva e pecorino romano. » La vera pizza napoletana di base… Quella assaggiata dai pescatori del sud Italia.

La stracciata di burrata e i suoi pomodori conditi italiani. (©Anthony Soudani / notizie Lione)

Nel menu non mancano gli antipasti come le polpette o gli arancini. C’è ovviamente la mozzarella, con una squisita burrata. Conta dai 7 agli 11 euro per assaggiare questi sapori italiani.

