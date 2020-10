LIVE TJ – CROTONE-JUVENTUS 1-1

Una partita fin qui magnifica, con la Juve pericolosa in attacco, soprattutto sulla destra o con Chiesa in palla. L’asse lavora bene con Morata, così come Kulusevski, bravissimo nei vari su tutto il fronte offensivo. I bianconeri, invece, soffrono terribilmente quando attaccati sulla fascia destra difensiva con il pericoloso Crotone in più di un’occasione.

45 ‘- Si è concluso il primo tempo.

44 ‘ – Crotone ad un passo dal raddoppio. Porta sempre un centro basso che attraversa tutta l’area di rigore, palla a Pereira che esita con Buffon a terra. Il tiro in porta, dunque, e Super Gigi con un doppio intervento riesce ad evitare il nuovo vantaggio dei calabresi.

43 ‘ – Crotone ancora in attacco alla sua sinistra; attraversato da Reca ma difesa libera.

42 ‘ – Juve ad un passo dal raddoppio. Morata serve un pallone d’oro a Portanova che va bene e, davanti a Cordaz, calcia in porta. Il custode rifiuta.

41 ‘ – Punizione per la Juventus da posizione decentrata sulla sinistra offensiva. Cross al centro ma la difesa del Crotone è libera. Durante il successivo contrattacco, quattro fermano Vulic.

40 ‘ – Occasione Juve. Kulusevski serve Portanova che si adatta bene e, da posizione centrale, prova a finire in porta. Palla di lato.

37 ‘ – Ammonito Portanova per fallo al centro su Messias.

36 ‘ – Chiesa Unchained; da destra va dritto sul secondo palo ma Frabotta non è certo preciso nella conclusione.

34 ‘ – Angolo per la Juve; palla al centro a cercare Morata ma Magallan libera.

33 ‘ – La Juve prova a colpire da posizione centrale con l’ottimo Chiesa che prova a servire Arthur al centro ma il brasiliano viene bloccato.

31 ‘ – Ancora Reca da sinistra, centravanti al centro ma la difesa della Juventus è libera.

30 ‘ – In questa prima mezz’ora di gioco una buona Juve anche se soffre quando viene attaccata sulla sua destra difensiva.

25 ‘ – Juve ancora in attacco e ancora palla per Chiesa; passa a Kulusevski che prova un improbabile tiro alto sulla traversa.

23 ‘ – Morata ancora scatenata. Azione personale e punizione vinta a circa 25 metri dal centro sulla sinistra.

22 ‘- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUVE !!!!!!!!!!!!!!!! MORATA !!!!!!!!!!!!!!!! Chiesa che rifila sulla destra, cross al centro e Morata in una frazione di secondo segna il suo primo gol per la Juventus dal ritorno.

19 ‘ – La Juve prova a farsi vedere in attacco con Kulusevski ma lo svedese prova ad entrare in area e perde palla. Crotone in contropiede con un due contro due potenzialmente letale ma Simy subisce il ritorno della difesa.

18 ‘ – Sugli sviluppi, conclusione alta di Morata.

17 ‘ – Reazione della Juve. Cross da destra a sinistra di Kulusevski sul secondo palo per Frabotta, previsto l’esterno. Questo sarà l’angolo.

16 ‘ – Sull’evoluzione della punizione, palla persa da Chiesa che avvia senza successo però il contropiede per il Crotone.

14 ‘ – Ammonito Cigarini per un grave fallo su Chiesa. Punizione del campo trequarti per la Juve.

12 ‘- Gol di Crotone. Perfetta esecuzione di Simy che muove Buffon.

11 ‘- Rigore per il Crotone. Ogni tanto Bonucci è stato ammonito per aver commesso un fallo su Reca. L’esterno era entrato in zona su azione originata dalla fascia destra difensiva dei bianconeri con una bella sovrapposizione che trovava mal preparata la difesa di Pirlo.

dieci’ – Morata prova a partire da solo con un’azione personale dalla sinistra entrando in area dal lato corto ma viene penalizzato per le troppe ritenzione su Molina.

8 piedi – Sugli sviluppi, un’altra curva conquistata, questa volta da Frabotta.

7 ‘ – È la Juve, ora, a conquistare un corner con Reca che anticipa Chiesa.

5 ‘ – Sugli sviluppi Vulic, conclusione in porta e altro corner conquistato.

5 ‘ – Crotone ancora in attacco, con i calabresi che guadagnano un corner mentre attaccano ancora la parte difensiva destra dei bianconeri.

2 ‘ – Immediatamente Croton all’attacco. Uscita centrale di Reca, passaggio per Simy che controlla senza essere disturbato e calcia in porta. Palla laterale.

1 ‘ – Crotone-Juventus è partita.

20:45 – Squadre a centrocampo ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del governatore della Calabria Jole Santelli.

20:44 – Capitani davanti all’arbitro.

20:43 – Suona l’inno della Serie A.

20:43 – Le squadre entrano in campo, separate secondo il protocollo.

20:36 – Le squadre entreranno presto in campo.

20:10 – Squadre in campo per il riscaldamento.

19:55 – FORMAZIONE UFFICIALE – Le formazioni ufficiali di Crotone-Juventus:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Brown, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messia, Simy. Tutto. Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. Mandrie Pirlo

19:50 – Sorpresa della Juve: Portanova gioca al posto di Cuadrado sulla destra.

19:40 – Presto formazione ufficiale.

19:30 – Squadre allo stadio.

19:15 – Sky conferma la probabile panchina di Paulo Dybala. Davanti dovrebbero esserci Chiesa, Morata e Kulusevski

19:00. – Presto le squadre allo stadio.

18:50 – La probabile formazione di Crotone:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Brown, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messia, Simy. Tutto. Stroppa

18:16 – DYBALA DOVREBBE PARTIRE DALLA PANCA – Paulo Dybala, contro il Crotone, dovrebbe uscire dalla panchina e dovrebbe entrare nel secondo tempo.

17:44 – ARTHUR DOVREBBE GIOCARE DA UN MINUTO – Andrea Pirlo, questa sera, dovrebbe puntare sul 3-4-3 e Arthur dovrebbe giocare a centrocampo dal primo minuto. Al suo fianco forse Bentancur.

17:25 – CHIELLINI POTREBBE RIPOSARE – Contro il Crotone, Giorgio Chiellini potrebbe lasciare la panchina e al suo posto con Bonucci e Danilo potrebbe toccare Danilo.

16:04 – NELLA PORTA DOVREBBE GIOCARE A BUFFON – Stanotte Buffon dovrebbe essere sulla buona strada. Szczesny dovrebbe riposare prima della partita contro la Dynamo Kiev.

15:04 – ALCUNI DUBBI IN CASA JUVENTUS – I giocatori della Juventus riposano per la partita contro il Crotone. Alla Juventus ci sono ancora dubbi sulla formazione che verranno risolti solo dopo la riunione tecnica.

13:08 – JUVE ARRIVA A CROTONE – La Juventus è arrivata al Crotone e ora la squadra è in albergo. I giocatori pranzano e poi si recheranno nelle rispettive stanze a riposare.

11:14 – PIRLO SCOMMETTE 3-4-3 – La Juventus è in viaggio verso il Crotone. Andrea Pirlo, per la partita di stasera, punterà sul 3-4-3: in porta ci sarà Buffon. Per la difesa dovrebbe andare a Danilo, Bonucci e Demiral. Cuadrado, Arthur, Bentancur e Frabotta dovrebbero agire a centrocampo da destra a sinistra. In attacco spazio per Chiesa, Morata e Kulusevski.

Juventus (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski.

10:45 – IL CONVENUTO – La Juventus, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha condiviso la lista dei convocati per la partita contro il Crotone