I Bleues si dispiegano contro un povero Clover XV… Segui la partita del Torneo Sei Nazioni

Difficile vincente nella prima partita contro l’Italia (22-12), la XV femminile di Francia si reca sabato in terra irlandese.

A un mese dalla sconfitta del XV maschile di Francia all’Aviva Stadium, e cinque giorni dopo la vittoria degli azzurri del calcio anche in questo recinto, gli azzurri si trasferiscono in Irlanda, sabato 1 aprile (da seguire in diretta su Francia 2 E francia.tv alle 16:05) nella seconda giornata del Torneo Sei Nazioni. I giocatori della coppia di allenatori Gaëlle Mignot e David Ortiz dovranno confermare il loro successo in Italia rilevando una squadra che è arrivata quarta nella competizione lo scorso anno, dopo aver subito un terribile 40-5 in Francia.

Gli irlandesi avranno soprattutto una grande rivincita da prendersi su se stessi, una settimana dopo aver perso pesantemente contro il Galles (31-5). Non battono i Bleues nel Torneo dal 2017 (13-10 in casa), da quando hanno subito grosse correzioni.