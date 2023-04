SELEZIONE DI PASQUA | L’Italia ospite d’onore al Bvlgari Hotel Paris nell’ultima creazione del maestro cioccolatiere Gianluca Fusto

FOCUS LUXE – Forbes condivide con voi ogni settimana una notizia, una cotta, un’indiscrezione che agita il pianeta del lusso/lifestyle.

IL FOCUS DELLA GIORNATA ➡ È un po’ come la settimana della moda, desideriamo ogni volta scoprire le nuove collezioni e le ispirazioni di designer iconici. A Pasqua, i maestri cioccolatieri sanno altrettanto risvegliare i nostri sensi con le loro opere d’arte al gusto di cacao… Aggiungiamo una nota gustativa che non deve dispiacerci. In questa festa delle papille gustative dove ogni casa si sfida con la fantasia, le richieste si alzano al punto da chiedere un gioiello di cioccolato da offrire o da ricevere. L’appuntamento è fissato al Bvlgari Hotel Paris avenue George V!

Quest’anno il maestro transalpino Gianluca Fusto ha immaginato un uovo di Pasqua al profumo di rosmarino e arancia di Sicilia per tutta la collezione alberghiera. Dietro questa lavorazione artigianale fatta di prodotti eccezionali, troviamo una sapiente miscela di cioccolato fondente con il 66% di cacao e cioccolato al latte, entrambi provenienti dalla secolare piantagione Millot in Madagascar. Il guscio marmorizzato è inoltre impreziosito dalle mandorle del Val di Noto dal gusto unico e dalla consistenza croccante. I festeggiamenti salgono in crescendo in questo valzer culinario in tre tappe che ci trasporta principalmente in Italia.

Che tu stia celebrando la Pasqua a Parigi, Bali, Milano o Dubai, avrai la possibilità di gustare questa prelibatezza circondato dai tuoi cari per un maggiore piacere.

