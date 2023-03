La Giornata internazionale della donna sottolinea l’uguaglianza di genere digitale

Molti dei partecipanti hanno indossato abiti, sciarpe o altri indumenti in tonalità che andavano dal pervinca all’indaco in onore delle donne che lavorano nella tecnologia, un settore che rimane prevalentemente maschile.

“Raramente vedo questa sala così affollata e così piena di energia – ha detto nel suo discorso il Presidente dell’Associazione Chapa Kurosi. indirizzo di apertura.

I lavori tecnologici sono in aumento

Aderendo all’appello per una maggiore inclusione di genere nella tecnologia e nell’innovazione, Krösi ha evidenziato il collegamento a Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), che forniscono un progetto per un futuro giusto ed equo entro il 2030.

Ha detto che entro la metà del secolo, 75 per cento dei posti di lavoro Sarà correlato a scienza, tecnologia, ingegneria o matematica (STEM). Tuttavia, le donne hanno inventato Solo il 30 percento Dalla forza lavoro delle 20 principali aziende tecnologiche globali nel mondo di oggi.

Enormi potenzialità non sfruttate

Korosi ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi globali per raggiungere questo obiettivo Obiettivo 5 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sulla parità di genere “E per sciogliere il potenziale inutilizzato di metà dell’umanità.”

“Secondo alcune valutazioni, l’esclusione delle donne dal mondo digitale è stata risolta $ 1 trilione del PIL dei paesi a basso e medio reddito nell’ultimo decennio.

“Peggio ancora, se alle donne e ad altri gruppi emarginati non viene concesso un accesso adeguato alla tecnologia, lasciamo inutilizzate vaste capacità aggiuntive per risolvere molte delle sfide che dobbiamo affrontare”.

Promessa e rischio

Anche la tecnologia può Migliorare la vita di donne e ragazze in tutto il mondo, come le Nazioni Unite Segretario generale António Guterres osservato in osservazioni per questo eventoÈ stato consegnato dal suo capo dello staff, Courtenay Rattray.

Può espandere l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e ai servizi finanziari e anche aprire nuove strade nel mondo degli affari e dell’imprenditorialità.

Ma anche realizzare la promessa della tecnologia significa affrontare i suoi rischiche richiede un’azione che includa il superamento del cosiddetto “divario di connessione”, in cui tre miliardi di persone in tutto il mondo non sono ancora connesse a Internet, soprattutto donne e ragazze nei paesi in via di sviluppo.

Rompere le barriere

Il Segretario generale ha chiesto di abbattere le barriere che tengono le donne e le ragazze lontane da Internet, come ad esempio Stereotipi che li scoraggiano dallo studio delle scienze e della matematica.

Ha aggiunto che anche la leadership delle donne nelle STEM deve essere aumentata, mentre Internet deve essere reso sicuro per le donne e le ragazze, che sono il “bersaglio numero uno” per l’odio, gli abusi e le molestie online.

prima le signore

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha anche sottolineato la buona notizia, come ad esempio Le donne sono in prima linea Per rendere la tecnologia più sicura, più accessibile, più inclusiva e meglio strutturata.

Lo scorso settembre, Doreen Bogdan Martin è stata eletta alla guida dell’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), diventando la prima donna a ricoprire la carica di Segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) nei suoi 158 anni di storia.

“I tempi stanno cambiando”, ha detto nel suo discorso di apertura, condividendo storie di come le giovani donne usano la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica, ad esempio per aumentare l’accesso all’istruzione per i non vedenti e aiutare le comunità indigene a combattere il cambiamento climatico.

La signora Martin ha parlato dello slancio globale verso il raggiungimento della connettività globale, rilevandolo Un’alleanza guidata dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni radunato Più di 17 miliardi di dollari Per “Parità di genere digitale”.

“Abbiamo anche un’opportunità unica… per garantire l’uguaglianza di genere accadere nella nostra vita E non tra 300 anni, aggiungendo che la tecnologia digitale può aiutare a spianare la strada. “Non ci sono più scuse per non avere l’uguaglianza di genere digitale ora, ovunque”.

Ha esortato i paesi a coinvolgere più ragazze nei campi STEM, a garantire parità di accesso alle tecnologie e alle opportunità digitali e “a Dai alle donne un posto al tavolo digitale E rendere l’uguaglianza di genere un must in ogni organizzazione”.

Sima Bahos, direttore esecutivo di UN Women, durante un discorso in occasione della Giornata internazionale della donna 2023.

I diritti digitali sono diritti delle donne.

A proposito di Sima Bahos, direttore esecutivo di Donne dell’ONULa tecnologia e l’innovazione cambiano le regole del gioco e offrono enormi vantaggi potenziali.

“Se usati con saggezza, possono riportarci sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e un mondo più pacifico. Se usati in modo improprio, possono far fallire i nostri sforzi. Questa è la scelta”, ha avvertito.

Ha aggiunto che cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia ed evitare potenziali danni richiede un’azione collettiva da parte dei governi, della società civile e del settore privato.

“Affermiamo che i diritti digitali sono diritti delle donne”, ha affermato la signora Bahos, suscitando applausi dalla sala. “Dobbiamo correggere le istituzioni dannose e gli stereotipi di genere che circondano la tecnologia, l’innovazione e l’istruzione che deludono le donne e le ragazze, e continuiamo a farlo”.