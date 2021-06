Gedenken an Opfer des Massakers in Peking verboten

Am Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 an diesem Freitag muss in China und Hongkong in aller Stille der Opfer des Massakers gedacht werden. Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong im zweiten Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten.





Kunstperformance in Hongkong zu Gedenken an Tiananmen-Opfer