La gamma PS Plus di novembre 2021 includerà tre giochi PSVR aggiuntivi

Mancano ancora poche settimane alla rivelazione gratuita di Sony PlayStation Plus titoli per novembre 2021, ma la società ha confermato oggi che includerà tre bonus PSVR Giochi in programma. Questo per celebrare il 5° anniversario dell’auricolare, come confermato su Blog PlayStation. Sebbene il post non riveli su quali titoli PSVR saranno presenti, ulteriori dettagli verranno condivisi durante il normale aggiornamento di PS Plus alla fine del mese. I giochi saranno offerti insieme al consueto titolo singolo PS5 e all’esperienza PS4.

Il post sul blog recitava: “Per celebrare questo enorme traguardo in PS VR, volevamo ringraziare in modo speciale i fan di PlayStation: a partire da novembre, i membri di PlayStation Plus riceveranno tre giochi PS VR aggiuntivi senza costi aggiuntivi. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni dettagli nell’aggiornamento PlayStation Plus nelle prossime settimane.”

Sony passa quindi a condividere i primi cinque giochi PSVR in tutto il mondo, che sono:

Certo, lo sappiamo tutti Sony ha attualmente in lavorazione un visore PSVR di nuova generazioneTuttavia, i dettagli concreti non dovrebbero essere condivisi pubblicamente fino al prossimo anno, anche quando dovrebbero essere rilasciati. Nel frattempo, quali titoli PSVR gratuiti speri di ottenere come parte di PS Plus? Condividi la tua lista dei desideri nei commenti qui sotto.