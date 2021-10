Twitter per semplificare lo scorrimento tra i tweet più recenti sulla home page

San Francisco: Twitter sta lavorando a una nuova funzionalità per gli utenti su iOS che consentirebbe loro di scorrere tra un feed home che mostra i tweet principali nella timeline e uno sguardo cronologico ai tweet più recenti.

Attualmente, l’utente deve toccare l’icona a tre stelle nella parte superiore del feed per passare dal feed principale all’ultimo feed, ma con la funzione imminente è possibile modificare rapidamente la preferenza.

Prima i tweet più popolari o prima i tweet più recenti? Semplifichiamo il passaggio tra le due linee temporali e vediamo quale scorri. Ora testiamo con alcuni di voi su iOS: scorri tra “Home” e “Latest” nella scheda Home per scegliere quali tweet vedere per primi”, ha detto la società in un tweet.

Non è chiaro se Twitter abbia intenzione di distribuire questa funzione a più utenti ampiamente.

Nel frattempo, Twitter ha già iniziato a lanciare una nuova funzione di “blocco software” che consentirebbe a qualsiasi utente sul Web di rimuovere un follower senza vietarlo.

Per bloccare un follower, vai al tuo profilo, fai clic su Follower, fai clic sul menu a tre punti accanto a un follower, quindi fai clic sull’opzione “Rimuovi questo follower”. Il follower che rimuovi non riceverà alcuna notifica della modifica.

Questo è diverso dal bloccare qualcuno, che impedisce loro di vedere i tuoi tweet e messaggi diretti (e impedisce a te di fare lo stesso con loro).