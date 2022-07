La celebrazione dell’arte e della cultura africana alla Real African Art Exhibition

Per gentile concessione di Kal Ganda

Kal Ganda dello Zimbabwe è il fondatore della The Real African Art Gallery.



In quanto uomo la cui vita è divisa tra due culture, Kal Ganda è determinato a colmare il divario e ricordare alle persone quanto è vasto il mondo.

Durante il culmine della pandemia, Ganda ha fondato la Real African Art Gallery a Charlotte con l’obiettivo di sostenere ed esporre artisti dello Zimbabwe, oltre a educare le persone sulla cultura e il patrimonio che l’arte rappresenta.

Ganda, nato in Zimbabwe, si è avventurato negli Stati Uniti nel 1998 per frequentare l’università presso l’Università della Carolina del Nord a Pembroke. Ha deciso di rimanere dopo la laurea e ha reso permanente il trasferimento transcontinentale. Dopo aver stabilito una carriera in Continental, una casa automobilistica globale, Ganda si è reso conto che non poteva vedere la sua vecchia e nuova casa come due entità separate. Alla fine avrebbe iniziato a collegare i due attraverso qualcosa che le persone di tutto il mondo avrebbero potuto apprezzare: l’arte.

Nel 2016, Ganda ha iniziato a tornare a casa più regolarmente quando sua madre si è ammalata. I continui viaggi lo avvicinarono alla sua città natale e alla profonda cultura a cui era associato.

“Ma quando ho iniziato a farlo, ho visto quanto fossero difficili le cose a casa”, ha detto Ganda. “Uso sempre mia madre come un tramite per sostenere la mia comunità. La casa in cui sono nata e cresciuta non ha mai ospitato me e i miei fratelli. Mia madre stava allevando molti altri bambini come parte della nostra famiglia. cuore molto grande e quando ha iniziato a tornare spesso a casa, ho iniziato ad essere sempre più in sintonia con la situazione sul campo”. Purtroppo mia madre è morta a febbraio 2017 e mi ha spiegato il livello di supporto che hai dato alla comunità . Volevo iniziare a provare a fare alcune cose per compensare quello che ho fatto”.

La madre di Ganda lo ha ispirato a restituire alla sua comunità e ristabilire le sue radici. Durante il periodo trascorso a casa con lei, è diventato più consapevole delle lotte economiche dello Zimbabwe. Mentre meditava sui modi per sfidare quelle difficoltà, ha tratto ispirazione dalle sculture in pietra che fanno risalire le loro origini al paese.

Zimbabwe, che significa “casa di pietra”, ha preso il nome dall’antica tribù Shona, che per secoli ha portato avanti una lunga tradizione artigiana nella lavorazione della pietra. La lavorazione della pietra veniva solitamente eseguita per la costruzione o la decorazione e non era molto conosciuta al di fuori della regione.

Ganda conosceva persone della sua comunità in Zimbabwe che erano impegnate nella lavorazione della pietra, ma anche in difficoltà.

“Ho iniziato a pensare a come sostenerli qua e là”, ha detto. “Compravo alcune cose, le portavo negli Stati Uniti e nei fine settimana facevo piccole mostre online. Ma quando la recessione è avvenuta davvero, è scoppiata l’epidemia, perché la maggior parte di questi ragazzi vendeva ai turisti. Pochissime persone stavano visitando me, quindi questo ha rivelato davvero le sfide della mia gente”.

Ha dato a Ganda i soldi dove poteva, ma non sarebbero bastati. Sapeva che avrebbe dovuto fare un salto di qualità se voleva aiutare la sua comunità, così decise di riunire gli scultori locali e riempire un intero contenitore con opere d’arte destinate agli Stati Uniti.

“Probabilmente non aveva senso aprire una sede con beni di lusso, come una galleria, nel mezzo di una pandemia”, ha detto Ganda. “Era ed è tuttora un’iniziativa religiosa, perché qui si discute ancora della pandemia e i suoi effetti sono ancora persistenti, ma queste sono le cose fondamentali che ci hanno portato dove siamo oggi”.

Ganda non solo voleva sostenere la sua casa, ma voleva anche che gli aspetti della cultura dello Zimbabwe tornassero negli Stati Uniti. Voleva mostrare alla gente di Charlotte da dove veniva e metterla in contatto con la sua comunità.

La Real African Art Gallery ha aperto per mostrare gli artisti africani nella sua seconda casa. Ha anche iniziato a ospitare mostre nei fine settimana e ha contattato le aziende per chiedere se poteva esporre arte nei loro uffici.

Carrier Enterprises esporrà l’arte in una caffetteria per consentire ai dipendenti di saperne di più sulla cultura africana. Ha anche donato opere d’arte a organizzazioni che raccolgono fondi per cause di beneficenza, nonché a scuole e università.

Ovunque Ganda possa trovare per mostrare gli artisti, abbraccia le opportunità. Ha un disperato bisogno di ascoltare e vedere artisti.

La missione principale della Real African Art Gallery: la comunicazione. Ganda è orgoglioso di aver reso possibili queste connessioni in modi unici. Se vai in galleria, l’opera viene sempre venduta con una targa d’oro che indica il titolo dell’arte, il nome degli artisti e la loro provenienza.

L’idea è che l’acquirente non stia solo comprando l’arte, ma sia parte della comunità a cui appartengono gli artisti. Se il cliente è d’accordo, scatterà anche una foto con l’opera d’arte e la invierà all’artista, così avrà la possibilità di comunicare con l’acquirente.

“Puoi dividere il mio compito in due parti”, ha detto. “La prima parte era ovviamente la capacità di supportare la mia gente. Ma la seconda è che mi permette anche di mostrare con orgoglio lo Zimbabwe e il resto dell’arte in Africa. Da allora ci siamo espansi e potremmo ricevere dipinti dalla Tanzania e dal Malawi. ” “

Ganda ha lavorato duramente per rendere lo spettacolo di prim’ordine perché vuole stupire le persone quando varcano le porte per la prima volta. Non evita la sfida di collegare i clienti a un mondo che non sapevano nemmeno esistesse, quindi la galleria ha un’atmosfera più intima, con opportunità di costruire relazioni oltre l’arte sul muro.

“Incorporeremo maschere dal Ghana e pezzi di legno dalla Nigeria, quindi ora siamo in grado di avventurarci nell’approvvigionamento di arte africana da altre parti del mondo”, ha affermato. “Per me, è un onore poter condividere la mia eredità da una prospettiva africana e allo stesso tempo sostenere il mio popolo”.