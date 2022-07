Un canguro ha trascorso una giornata in libertà negli Stati Uniti dopo che un pappagallo ha capito come aprire il suo recinto

Baxter, un canguro, ha trascorso mercoledì in crociera lungo le autostrade della Louisiana, secondo WBRZ-TV.

I proprietari dissero che il pappagallo, il suo nome era Thor, aveva aperto la porta del recinto e aveva liberato Baxter.

I proprietari hanno una settimana per trovare una nuova casa per il canguro, altrimenti rischiano una multa.

Un canguro ha trascorso una giornata a fare jogging a Zachary, in Louisiana, dopo che un pappagallo lo ha rilasciato aprendo la porta del suo recinto, secondo l’affiliata di ABC News. WBRZ-TV.

La WBRZ-TV ha riferito che mercoledì mattina un canguro, di nome Baxter, è stato visto saltare a tutta velocità vicino a un’autostrada vicino a Baton Rouge.

Ethan Nelson, che stava guidando quando ha visto il marsupiale correre, ha detto a WBRZ-TV di essere incredulo quando lui e suo fratello hanno scoperto Baxter.

Ha detto: C’è un canguro sul lato della strada! Ero tipo “Di cosa stai parlando?” Mi sono girato e sicuramente c’era un canguro”, ha detto Nelson, su WBRZ-TV.

East Baton Rouge Animal Control ha dichiarato venerdì a WBRZ-TV che i canguri sono fuggiti dal recinto di due persone che in precedenza gestivano uno zoo, ma che ora gestiscono un’organizzazione no profit specializzata nel rilascio di uccelli selvatici nei loro habitat naturali.

Baxter attualmente vive insieme a più di una dozzina di pappagalli, incluso un uccello chiamato toro.

Secondo i proprietari, Thor ha recentemente scoperto come aprire la porta del container Baxter, secondo WBRZ-TV.

I media locali hanno detto che sono trascorse diverse ore prima che le forze dell’ordine scoprissero il canguro rilasciato. WBRZ-TV ha detto che il vice sceriffo di East Baton Rouge è riuscito a catturare Baxter attirandolo con burro di arachidi.

I proprietari li raccolsero ma fu detto che avrebbero dovuto abbandonarlo presto.

Gli animali esotici che non sono originari degli Stati Uniti non possono essere tenuti come animali domestici nella parrocchia di East Baton Rouge.

I proprietari ora hanno una settimana per trovare una nuova casa per Baxter, o dovranno affrontare una multa, ha detto su WBRZ-TV Daniel Piatkiewicz, direttore del centro locale di controllo degli animali.

