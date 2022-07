DJ Kobe, un famoso fantino nigeriano, ha festeggiato dopo aver completato la sua tesi di master all’Università di Oxford.

Sulle sue pagine di social media, DJ Cuppy ha condiviso una foto di se stessa che piangeva affermando che erano lacrime di gioia.

Ha spiegato che la lotta e la difficoltà nel lavoro accademico le hanno fatto desiderare di abbandonare la scuola due volte.

“Non sono sicuro del motivo per cui piangere è la mia reazione ora. Sono così prosciugato che in realtà mi sento come se fosse difficile festeggiare”, ha scritto la DJ Florence Otedola.

DJ Cuppy ha aggiunto che “Nelle ultime settimane, mi sono spinto molto, sia mentalmente che fisicamente, per finire effettivamente questa laurea. La mia tesi per UniofOxford è finalmente completata e presentata al 100%!”

Lacrime di Gioia L’attesa è finalmente finita!!! Le mie tesi per Incorpora il tweet Finalmente fatto e inviato al 100%!!! 📚🎉 Non sono sicuro del motivo per cui piangere è la mia reazione ora. Sono così esausto che mi sembra davvero difficile fare festa. 🥲 #CuppyOnAMission pic.twitter.com/TDxtBhLdxM – Ho presentato la mia tesi! (cuppymusic) 1 luglio 2022

Secondo lei, questa è stata una delle esperienze di vita più impegnative.

Questa non è la prima volta che l’erede Bellona ha aperto le sue porte per studiare all’Università di Oxford.

In numerose occasioni, ha portato i fan nel backstage per conciliare vita scolastica e lavoro. Stava costantemente esaminando le sue sfide e il suo bisogno di concentrarsi.

Ho fatto qualcosa che pochi sanno fare, e non ho bisogno di chiedere rispetto o fiori a nessuno – me lo sono guadagnato! 💐🤗 Le persone chiedono costantemente dov’è la festa?! Ho bisogno di riposare e ricostruire… Sono stanco e la festa è l’ultima cosa che ho in mente. Ottimo fino in cima – Ho presentato la mia tesi! (cuppymusic) 1 luglio 2022

DJ Cuppy ha notato nel suo post di essere grata a Dio.

DJ cubano

“Ho fatto qualcosa che solo pochi possono fare, e non ho bisogno di chiedere rispetto a nessuno o regalare fiori – me lo sono guadagnato!”

“La gente mi chiede costantemente, dov’è la festa?! Ho bisogno di riposare e ricostruire… Sono stanco e la festa è l’ultima cosa che ho in mente. “Ha aggiunto il grato DJ Kobe.