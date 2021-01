Italia: respinto il ricorso di Vivendi contro il progetto europeo Mediaset – fonti e notizie dell’azienda

PARIGI (Reuters) – Un tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Vivendi contro una sentenza del tribunale di febbraio che ha dato il via libera a un piano di riorganizzazione di Medias, hanno detto venerdì tre fonti a conoscenza della questione. .

Il gruppo mediatico italiano, controllato dalla famiglia dell’ex consigliere Silvio Berlusconi, ha lanciato lo scorso settembre la fusione delle sue entità italiane e spagnole sotto una holding olandese, chiamata MediaforEurope (MFE).

Ma Vivendi, uno dei maggiori azionisti di Mediaset, si è opposto al progetto e ha presentato diversi ricorsi in tribunale. Il gruppo francese di media e intrattenimento, dominato dall’imprenditore Vincent Bollori, teme che la riorganizzazione di Mediaset rafforzi il controllo della famiglia Berlusconi sul gruppo italiano.

Per ora, il piano di riorganizzazione europea di Mediaset resta in sospeso a seguito di una sentenza del tribunale spagnolo lo scorso anno a favore della richiesta di sospensione di Vivendi.

Non è stato possibile raggiungere il gruppo francese per un commento. (Elvira Pollina, Blandine Hénault per la versione francese)