“The Dome”: Dall’Italia nel piatto, il focus – ristoranti

Siamo davvero a Bagrati o magari in una trattoria puta? Questo è ciò che ci siamo chiesti quando ci siamo incontrati per la prima volta qui, ed è esattamente la sensazione che proviamo ogni volta che visitiamo Cupola. Soprattutto ora in estate l’elegantissimo ristorante italiano dà il meglio di sé, Dove si svolge lo scenario di divertimento all’aperto, con vini freddi nel bicchiere, tavoli elegantemente disposti nella suggestiva via pedonale di Euphorion o nella sala restaurata con ampie finestre aperte, e, naturalmente, nuove e meravigliose specialità nel menu che viaggia da noi cucina italiana.

Meravigliosa fragola con pesto di pistacchio, un semplice ma gustosissimo piatto con i broccoli, un altro al nero di seppia, calamaretti e frutto della passione sono solo alcune delle nuove pietanze, al ritmo della stagione e proviamolo, ovviamente con l’unica pizza “cupola” bianca e Viene cotto in un forno speciale con la pasta napoletana originale e forma una stagione a sé. Della buona carne o del pesce fresco ci aspetta sempre nei piatti del giorno, Come la tartare di tonno o alla griglia con purea di pastinaca, mentre il dolce avvolgere si accompagna a un delizioso tiramisù e melvie da sogno con fragole e frutti di bosco. Abbineremo tutte queste cose fantastiche e fantastiche con il vino ben scelto della vigna del vicino, ma anche con nuovi fantastici cocktail, ovviamente in italiano.