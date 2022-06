Instagram per iOS ti consente di eliminare il tuo account dall’app, ecco come

Al fine di rispettare le nuove linee guida per la revisione dell’App Store di Apple, Instagram ha annunciato che ora consente a qualsiasi utente iOS di eliminare il proprio account di social media dall’app per iPhone: in precedenza, farlo era un po’ complicato.

secondo Prendi CrunchL’app di social media di proprietà di Meta ha ora implementato una nuova opzione che ti consente di scegliere di eliminare o disattivare il tuo account Instagram su iOS per rispettare Apple Aggiorna le linee guida per la revisione dell’App Store Che ora si applica a tutte le app che offrono la creazione di account, dovrebbe includere anche la cancellazione dell’account all’interno dell’app”.

Un portavoce di Instagram ha anche fornito una dichiarazione al post su questo cambiamento sull’app di Instagram:

Vogliamo offrire alle persone più modi per controllare la propria esperienza e il tempo che trascorrono su Instagram. Abbiamo visualizzato l’opzione per eliminare il tuo account in Impostazioni su iOS e avrai ancora la possibilità di disabilitare temporaneamente il tuo account prima di scegliere di eliminarlo.

È interessante notare che Instagram offre alle persone “più modi per controllare la propria esperienza e il tempo che trascorrono su Instagram” l’ultimo giorno in cui le app hanno dovuto aggiornare le proprie app per conformarsi alle regole di Apple.

Come eliminare il tuo account Instagram tramite l’app iOS

Ecco come eliminare il tuo account Instagram tramite l’app iOS:

Apri l’app di Instagram, quindi tocca la sezione del tuo profilo;

Nella sezione “Account”, scegli “Elimina account”;

L’app ti chiederà se desideri disattivare o eliminare il tuo account e potrai scegliere quale.

Instagram rileva che anche se continui a eliminare l’account sull’app, hai ancora 30 giorni per impedire all’app di rimuovere il tuo account.

Prendi Crunch Ha notato che anche altre app di proprietà di Meta sono conformi alle nuove linee guida di Apple, come WhatsApp. Spotify e Telegram, invece, non stanno ancora rispettando le nuove politiche.

