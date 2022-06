Xenoblade Chronicles 3 Special Edition – I preordini per i preordini iniziano il 30 giugno (Stati Uniti)

All’inizio di questo mese, preordini per Xenoblade Chronicles 3 La Switch Special Edition è stata pubblicata in tutto il mondo.

Sfortunatamente, c’erano alcuni Problemi tecnici con My Nintendo Store negli Stati Uniti A causa del grande volume di traffico. Nintendo si è scusata per l’inconveniente e ha promesso di rendere disponibile un’edizione speciale del gioco in un secondo momento.

I canali social ufficiali di Nintendo of America hanno fornito un aggiornamento, rivelando che il secondo round di preordini inizierà oggi, il 30 giugno. Non è stato impostato alcun orario specifico, quindi assicurati di stare all’erta.

Gli utenti verranno collocati in una sala d’attesa del My Nintendo Store dove vengono elaborati i preordini e ci sarà un limite di un’edizione speciale a persona:

Il preacquisto dell’edizione speciale #XenobladeChronicles3 sarà disponibile sul My Nintendo Store il 30/06.

Tieni presente che potresti essere collocato in una sala d’attesa in cui vengono elaborati gli ordini di pre-ordine e il limite di acquisto è fissato a 1 per account.

Scopri altri posti in cui preordinare Xenoblade Chronicles 3 nella nostra guida completa:

Ci auguriamo che il prossimo round di preordini proceda senza intoppi. Proverai ad ottenere un’edizione speciale di Xenoblade Chronicles 3? Ne hai già uno? Lascia un commento qui sotto.