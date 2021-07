Prossimamente su WhatsApp: foto e video che scompaiono dopo la visione

Infine: foto e video che scompaiono dopo che un orologio è vicino a WhatsApp. Blog WABetaInfo, che segue gli sviluppi e le innovazioni della popolare app di messaggistica, segnalato ieri (mercoledì) Quella caratteristica richiesta Visualizza una volta il profilo (“Guarda una volta”) ha trovato la sua strada verso la versione beta sui dispositivi Android.

Visualizza una volta su WhatsApp | Foto: screenshot da WABetaInfo



Secondo gli screenshot rilasciati, sarà possibile attivare la funzione subito prima dell’invio del messaggio, utilizzando un pulsante dedicato che assomiglia a un cerchio di ricarica incorporato accanto al pulsante di invio. WhatsApp ti avviserà non appena il destinatario apre la foto o il video, anche se ha disattivato il gancio blu; Tuttavia, l’app di messaggistica non ti dirà se il destinatario ha fatto uno screenshot. Poiché la funzionalità è ancora in fase di sviluppo, speriamo che la versione finale annuncerà uno screenshot.

Visualizza una volta su WhatsApp | Foto: screenshot da WABetaInfo



La funzione è già disponibile per tutti gli utenti beta di Android: possono anche inviare le foto nascoste agli utenti della versione normale di WhatsApp. Successivamente, la funzione raggiungerà gli utenti beta su iPhone.