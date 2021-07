Putin firma una legge che obbliga i giganti dell’informatica ad aprire rappresentanze in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che obbliga i giganti dell’informatica ad aprire rappresentanze in Russia.

leggi di più

Secondo questa legge, le società informatiche internazionali i cui utenti giornalieri contano più di 500.000 utenti russi saranno obbligate ad aprire uffici in Russia, e anche i fornitori di servizi di hosting, gli operatori dei sistemi pubblicitari e le autorità di regolamentazione della diffusione delle informazioni dovranno istituire gli stessi uffici, poiché utilizzare anche i dati personali dei cittadini russi.

Questi uffici dovranno rappresentare pienamente gli interessi delle società madri e diventeranno il principale canale di interazione con il regolatore russo, e gli uffici di rappresentanza dovranno creare un account personale sul sito web del Servizio federale russo per la supervisione delle comunicazioni e Information Technology, e usarla per interagire con le autorità.

I colossi dell’informatica dovranno anche creare un modulo online per le richieste dei russi (i dettagli saranno determinati dall’ente russo competente Roskomnadzor) e chi si rifiuterà di rispettare questa legge sarà minacciato da un divieto di pubblicità, una restrizione alla ricezione di denaro dai russi, divieto di risultati di ricerca, divieto di raccolta di dati personali e loro trasferimento all’estero.

La legge sulla rappresentanza in Russia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e includerà importanti aziende come Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, WhatsApp, Telegram e altre.

Fonte: RIA Novosti