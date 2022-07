Non hai più bisogno dell’app QR Code Scanner

I primi smartphone erano molto semplici. Si sono affidati alle app per fare molte delle cose più potenti e interessanti. Ad esempio, la scansione dei codici QR: per farlo è necessario scaricare un’app. Questo non è più il caso.

Le applicazioni della torcia hanno attraversato un percorso simile. Ciò che prima richiedeva un’app di terze parti dall’App Store è ora una funzionalità integrata su Android e iPhone. Non hai più bisogno di un’app torciaNon hai più bisogno di un’app per scanner di codici QR.

Che cos’è uno scanner di codici QR?

QR Code Scanner è semplicemente un’app in grado di rilevarlo Codici QR. Un codice QR è una forma di codice a barre che contiene informazioni. Tu ed io non possiamo leggere queste informazioni con i nostri occhi, ma lo scanner di codici QR può.

I codici QR possono contenere molte cose diverse. Può essere un semplice URL, testo normale, scheda contatto, PDF, e-mail, numero di telefono, dettagli Wi-Fi o anche un messaggio di testo precompilato. C’è molto che si può fare con i codici QR, motivo per cui dovresti sapere come scansionarli.

Tutto quello che devi fare è puntare l’app sul codice QR e vedrai le informazioni fornite nello strano schema a scatola. Tranne che non hai più bisogno di un’app.

Il problema con le app QR Code Scanner

Il problema principale con le app per scanner di codici QR è che non sono necessarie. Sia i telefoni iPhone che Android hanno modi integrati per farlo.

Il L’app della fotocamera dell’iPhone può rilevarlo automaticamente Quando il codice QR è nella cornice. È facile come scattare una foto. Puoi anche creare un file Collegamento allo scanner di codici QR nel centro di controllo.

La storia è praticamente la stessa su Android. I telefoni Samsung Galaxy possono anche scansionare i codici QR utilizzando l’app Fotocamera. Se non puoi farlo, puoi aggiungere un collegamento al pannello delle impostazioni rapide.

Oltre ad essere ridondanti, le app per scanner di codici QR hanno gli stessi problemi di sicurezza e privacy delle app torcia. Molti di loro stanno abusando di autorizzazioni non necessarie per scansionare un codice QR. è un Un modo subdolo per nascondere il malware In una modesta applicazione.

Alla fine della giornata, le app per scanner di codici QR sono solo un file Resti di uno dei primi smartphone era. Le piattaforme Android e iOS si sono evolute per includere funzionalità come questa che rendono superflue app altamente specializzate. È un po’ frustrante per gli sviluppatori che hanno creato ottime app, ma è più facile per te.

