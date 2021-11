Inizia la seconda stagione di eSERIE A TIM

Dopo l’enorme successo della Stagione 1, eSerie A TIM in FIFA 22 torna sotto i riflettori. Quest’anno sarà presentato sul palco della Milan Game Week, e dopo essere stato premiato lo scorso anno come miglior evento italiano agli Italian Esports Awards, non vediamo l’ora di iniziare la nuova edizione del torneo eSports.

Domenica 14 novembre, a partire dalle 14:30, tutti gli appassionati che parteciperanno al popolare evento di videogiochi ed eSport di Milano potranno assistere alla presentazione della eSerie A TIM, che quest’anno si giocherà in esclusiva su FIFA 22. In Oltre alla presentazione Il nuovo torneo, in programma, prevede numerosi ospiti, tra professionisti e giocatori di talento, che parteciperanno ad attività di intrattenimento come presentazioni di partite e domande e risposte.

Tra le tante novità ci sono anche fatti confermati, tra gli organizzatori del torneo vediamo infatti PG Esports, che si occupa dello svolgimento della competizione esportiva e Infront Italia, che proseguirà per conto della Lega Serie A la gestione e la produzione dell’evento . Per chiudere il cerchio, Playstation è stata riconfermata come uno dei principali partner della eSerie A TIM 2022 e ospiterà le fasi di qualificazione online sulla sua dashboard di gioco che darà a tutti la possibilità di partecipare.

TIM, main sponsor della competizione, trasmetterà su TIMVISION tutti gli eventi legati al torneo oltre a contenuti esclusivi sui propri canali.

La data in calendario è dunque domenica 14 novembre alla Milan Games Week, che quest’anno ha investito sull’esport rendendolo una delle attrazioni più importanti dell’evento, tra i vari tornei. Ricorda anche che du PG Nationals Winter Split FinaleCampionato di Rainbow Six Siege.