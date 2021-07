Kasia Smotniak riceve il Leopard Club Award

Kasia Smotniak, attrice cinematografica italiana di origine polacca, riceverà il Leopard Club Prize al 74° Locarno Film Festival. Questo premio onorario premia la sua interpretazione di attrice.

L’attrice Kasia Smutniak riceverà il Leopard Club Award ad agosto in occasione del 74° Festival di Locarno (archivio). ATS

Dopo una carriera da modella, Kasia Smutniak si rivolge al cinema. In Italia collabora con autori famosi, come i fratelli Taviani (“Maraviglioso Boccaccio”, 2015) o Paolo Sorrentino (“Loro”, 2018). Si sta anche facendo un nome in commedie e serie TV. A livello internazionale, è apparsa in film come “From Paris With Love” (2010) di Pierre Morel o “Dolittle” (2020) di Stephen Gaghan.

Per il Direttore Artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazaro, la scelta di Kasia Smotniak è “ovvia”, ha spiegato giovedì in un comunicato. L’attrice “di talento e unica” alterna cinema impegnato, commedia e televisione “pubblicando un track record flessibile e raffinato”.

Il Premio Leopard Club porta il nome dell’associazione ufficiale che sostiene il festival e verrà assegnato il 6 agosto in Piazza Grande. Ha già premiato Hilary Swank, Meg Ryan, Faye Dunaway, Mia Farrow e Adrien Brody. Dal 4 al 14 agosto si svolge la 74a edizione del Festival Ticino.