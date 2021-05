In attesa della tessera sanitaria europea, i paesi turistici si stanno organizzando

>> Intrattenimento, e-commerce e turismo: i vincitori e i vinti della pandemia

>> Da Venezia al Lago di Como, il turismo in Italia sta crollando

Personale della nave da crociera “Costa Smeralda” a Savona vicino Genova (Italia) al 1lui è Maggio. Foto: AFP / VNA / CVN

Francia

La Francia, leader mondiale alla presenza di 90 milioni di turisti nel 2019, ha annunciato un programma per una ripresa in più fasi tra il 19 maggio, quando negozi, musei e teatri potranno riaprire con scale e balconi, il 9 giugno quando saranno aperti caffè e ristoranti. Potrà riaprire al chiuso e accoglierà i turisti con tessera sanitaria e virtuale ritorno alla normalità il 30 giugno.

Questo programma rimane soggetto alla condizione che il tasso di incidenza rimanga inferiore a 400 per 100.000. Altrimenti, “Freni di emergenza“I sanitari possono essere attivati.

Grecia

La Grecia, che ha riaperto i suoi balconi il 3 maggio, fa affidamento sulle sue isole “Libero da COVID” Per rilanciare il turismo. Si è lavorato molto per completare la vaccinazione delle isole entro la metà di maggio per accogliere i milioni di turisti che vengono ogni anno.

Le spiagge private hanno riaperto da sabato 15 aprile, i musei seguiranno il 14 maggio, i cinema all’aperto il 21 maggio con capienza ridotta e i teatri il 28 maggio.

Da metà aprile, il Paese ha revocato la quarantena obbligatoria di sette giorni per i residenti permanenti degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Area Schengen, del Regno Unito, degli Stati Uniti, di Israele, della Serbia e degli Emirati Arabi Uniti.

I passeggeri delle crociere sono accolti anche nei porti del paese, dove il turismo rappresenta oltre il 20% del PIL, secondo Consiglio mondiale del commercio e del turismo (WTTC), che riunisce i principali operatori turistici mondiali.

In Grecia, i caffè all’aperto hanno riaperto, come fanno qui ad Atene, il 10 maggio, in preparazione alla stagione estiva. Foto: AFP / VNA / CVN

Spagna

Nel 2019, la Spagna ha accolto 83,5 milioni di stranieri, diventando così la seconda destinazione turistica più grande del mondo. Nel 2020 il Paese, duramente colpito dal coronavirus, ha visto diminuire le presenze del 77%.

Con bar, musei, ristoranti e teatri aperti ininterrottamente dal giugno 2020, la zona di Madrid, la più tollerante della Spagna, è diventata negli ultimi mesi un rifugio per i turisti europei, soprattutto francesi, che possono entrare, come avviene altrove in Spagna, con l’unica condizione che è un test PCR Negativo per meno di 72 ore.

Da domenica 9 maggio anche agli spagnoli è stato permesso di lasciare la loro zona e il coprifuoco è stato revocato ad eccezione delle Isole Baleari o nella regione di Valencia, che dovevano ottenere il via libera dai tribunali.

Il turismo rappresenta il 14,1% del PIL, secondo il WTTC.

Italia

Per il ritorno dei turisti stranieri, l’Italia intende presentare un passaporto nazionale per la vaccinazione a partire dalla seconda metà di maggio, un mese prima dell’introduzione del passaporto europeo annunciato dalla Commissione Europea.

Sarà consentito viaggiare in tutte le regioni e sarà rilasciato secondo le stesse condizioni europee: vaccinazione o infezione con il virus COVID-19, test sierologico di supporto o test negativo per il virus. Questo corridoio italiano ”Valido per tutti, e quindi e soprattutto per i turisti al di fuori dell’Unione Europea “, Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

“Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna rappresentano oltre il 30% degli arrivi stranieri in Italia, e sono turisti che spendono molto“, È per spiegare.

Sono riprese anche le crociere dai porti italiani. Bar e ristoranti possono ora servire i propri clienti all’aperto.

L’Italia ha accolto 64,5 milioni di viaggiatori nel 2019, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).

Malta

L’isola di Malta, che ha accolto 2,8 milioni di turisti nel 2019 secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, offre un buono fino a 200 euro a persona per soggiorni di almeno tre notti in un hotel stellato. Questo importo, che deve essere speso in loco, aumenta del 10% se rimani sull’isola di Gozo. Questa offerta è limitata alle prime 38.000 prenotazioni.

A seconda dello sviluppo dell’epidemia nel paese di origine e concentrandosi sulla mappa all’avanguardia pubblicata dall’Unione Europea, Malta potrebbe richiedere una vaccinazione o un test PCR negativo per meno di 72 ore.

AFP / VNA / CVN