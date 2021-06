Test EURO: cosa abbiamo vissuto nella prima partita con Petros Polychronidis

11.06.2021 | 12:14

Un’ora prima della grande prima di Euro 2020, SPORT24 ha fatto la sua prima presentazione della prima competizione EURO QUIZ con il presentatore Petros Polychronidis.

Se ami il calcio, il primo giorno di EYRO deve essere stato per te una “festa”. L’Italia ha dato il via alle noiose partite di apertura con tre gol e SPORT24 ha offerto ai suoi tifosi un’esperienza unica con il primo. Un videogioco online dal vivo apparso nelle nostre vite da BWIN Per regalarci 7 notti uniche di divertimento.

Petros Polychronidis ha testato la conoscenza del pubblico

Nella posizione di presentatore principale c’è Petros Polychronides, che, attraverso una serie di domande sportive legate all’evento di quest’anno ea quelle del passato, sta cercando il maestro dell’euro, che risponderà correttamente e molto rapidamente e vincerà fantastici premi.

Nel nostro primo test, le domande riguardavano l’evento di quest’anno ma anche il passato di EURO. Dal prossimo esame EURO QUIZ arrivano domande ancora più pressanti. Ma per quanto riguarda i giochi iniziati nelle 11 città che ospitano l’evento. Quindi più guardi EURO e leggi SPORT24, più probabilità hai di vincere.

Il prossimo CONCORSO EURO QUIZ in SPORT24 mercoledì 16/06 alle 21:00. Le iscrizioni si apriranno martedì mattina con un nuovo copione che troverete su SPORT24.

Vediamo cosa è successo al primo test EURO. Per chi non l’avesse visto dal vivo, questa è una buona occasione per mettere alla prova le proprie conoscenze e prepararsi per il prossimo test.

Il vincitore del primo concorso EURO QUIZ sotto lo pseudonimo di Vaggelis7Chios ha vinto l’offerta Huawei P Smart 2021 di HUAWEI. Insieme a tamas_panzer, Laz, betman81 e gregthem7, un posto all’EURO QUIZ Grand Final di venerdì 7 luglio, un grandissimo regalo di BWIN. Riveleremo il regalo in uno dei seguenti spettacoli.

Il risultato lo trovate con i primi 100 test in play.sport24.gr

Il prossimo CONCORSO EURO QUIZ in SPORT24 mercoledì 16/06 alle 21:00. Le iscrizioni si apriranno martedì mattina con un nuovo copione che troverete su SPORT24.

Guarda qui i termini e le condizioni del concorso che abbiamo lanciato nel nostro primo videogioco.