Università Aristotele di Salonicco: Spertzy si è lamentato del “file” degli studenti

Secondo le denunce del capo della protezione dei cittadini del Comitato centrale SYRIZA-PS, il preside dell’Università Aristotele di Salonicco, Nikos Papayano, le richieste scritte del preside e dei capi di dipartimento dell’Università Aristotele di Salonicco, i dettagli dei capi degli studenti eletti gruppi richiesti dall’Ufficio di Polizia Generale del Dipartimento di Polizia di White Tower.

Dice che in un momento in cui la criminalità organizzata dilaga in tutto il paese e gli omicidi si susseguono uno dopo l’altro, in un momento in cui la criminalità dilaga nei quartieri urbani del paese, in un momento in cui l’insicurezza civile è ai massimi storici. , dipendenti statali Mitsutake, avere a che fare con polizia universitaria E fino a quando non viene effettuato il reclutamento rusfetologico, Non perde tempo e si occupa dei dati degli studenti eletti dall’AUTh.

Christos Spirzis chiede risposte generali alle seguenti domande principali:

Perché l’ELAS chiede i dettagli dei presidenti eletti dei gruppi studenteschi?

– Qual è l’ordine di accusa e quale dipartimento dell’ELAS può cercare i dati degli studenti per tutti i dipartimenti dei dipartimenti dell’AUTh e per quale materia?

Chi può rispondere ai nomi degli studenti, a quali fazioni appartengono e perché?

– Quale docente universitario risponderebbe a un simile documento?

Documento – Reclamo

Sfortunatamente, il governo e gli impiegati statali di Mitsotakis non possono sfuggire alla pesante tradizione storica dell’antidemocrazia di destra.

Ti ricordiamo che ogni volta che cerchi di intimidire studenti e giovani,

Ogni volta che cerchi di minare la democrazia, la Repubblica, i giovani e il mondo progressista ti hanno dato la risposta e te la daranno ora.

