Con ognuno, Théo Scubla apre un’attività ai rifugiati

Desiderio di integrazione

Sono cresciuta in un villaggio vicino a Tolosa e mia nonna, che è venuta dall’Italia all’età di dieci anni per raggiungere il padre rifugiato, mi ha sempre detto quanto le sarebbe piaciuto imparare. Spesso chiamata “Maccheroni”, aveva un interesse per l’assimilazione in Francia. E doveva fare le faccende domestiche… ha lacerato tutta la sua vita tra le sue ambizioni e la realtà di non osare nulla, con l’ingiunzione di “rimanere sana di mente” spesso peculiare delle persone umili. Non avrebbe mai potuto dimostrare il suo valore. Così, il determinismo sociale stava prendendo forma nella mia visione della società. E un’intensa pratica musicale mi ha dato un assaggio di creatività: ho sempre voluto farlo.

Impara a proiettare

Nel 2015 sono entrato in ESCP. E ho incontrato un ex insegnante, Alexandre Ledermann, co-fondatore di Restos du Coeur. Dopo aver letto sulla stampa che i profughi siriani erano appena arrivati ​​a Cergy Pontoise, lui ed io ci siamo messi a incontrarli in un centro di accoglienza. Lì, l’incontro con Omran, studente di economia e ingegnere di centrali elettriche Rateb, mi ha cambiato la vita. Perché ho visto in loro una straordinaria vitalità, un desiderio di contribuire alla società, di presentarsi al futuro. Due giorni dopo, ho creato il programma “Tutti” per consentire ai rifugiati di trovare un lavoro sostenibile in Francia.

L’afflusso di 5 milioni di ucraini in Europa ha riportato l’argomento al centro della scena. A mio avviso, l’inclusione serve gli interessi economici delle imprese. Tuttavia, i rifugiati che hanno diritto al lavoro impiegano in media dieci anni per trovare un lavoro… mentre 300.000 posti di lavoro non trovano uno che li prenda!

Théo Scluba (ciascuno): “Abbiamo già formato e supportato 2.000 persone, in posizioni che vanno dal terapeuta all’analista di dati”.Alexis Vittoretti per Les Echos Weekend

“Profitto” dall’incorporamento

Con i nostri 52 dipendenti, abbiamo già formato e supportato 2.000 persone in lavori che vanno dai processori agli analisti di dati. Ma lavorare sulla leva singola non basta. Dobbiamo suscitare il desiderio dei datori di lavoro e rendere “redditizia” l’inclusione, sapendo che questi profili renderanno le aziende più forti perché motivate e la motivazione è contagiosa. Dal 2018, in partnership con aziende, operiamo come terza parte di fiducia. A seconda delle esigenze dei datori di lavoro e in base al nostro ecosistema (sindacato o partner generali come OFII, diaspora online, ecc.), troviamo candidati in base a criteri di motivazione, territori e idoneità al lavoro. L’imprenditore sceglie molte delle cose che formiamo. Per prima cosa alle competenze trasversali, come “ristabilire la fiducia in se stessi” o “comunicare con la gerarchia”. Affidiamo competenze imprenditoriali ad esperti. Il Banking Vocational Training Center, ad esempio, ha formato i rifugiati nella gestione del rischio per BNP Paribas.

processo di mitigazione

Ma supportiamo anche i dipendenti esistenti al fine di eliminare i pregiudizi. Per l’azienda è trasparente. Un fatidico colloquio di lavoro è troppo breve per essere affidabile. Lo ammorbidiamo in un’unica operazione. Ottenere formazione rende i candidati credibili. Da parte del recruiter le decisioni diventano progressive e quindi rassicuranti. Alla ricerca di profili rari, grandi gruppi si sono appena uniti a noi per reclutare 10.000 nuovi arrivati ​​in due anni. Dalle Generali al Carrefour, sono già una ventina. Quanto a noi, abbiamo raccolto 5 milioni di euro, ricevuto il BCG Award for Social Entrepreneurship e presto saremo 100 filiali in Europa a partire dal 2023.