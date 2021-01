Le emissioni di anidride carbonica del trasporto aereo sono state seguite da un crollo del traffico nel 2020

Eurocontrol ha annunciato lunedì che le emissioni di anidride carbonica (CO2) del trasporto aereo si sono più che dimezzate nel 2020 in Europa, a seguito del crollo del traffico aereo nel continente.

Tra gennaio e novembre, le emissioni di anidride carbonica sono diminuite del 56,7% mentre il traffico aereo è diminuito del 54%, secondo i rapporti dell’Autorità europea per il controllo del traffico aereo. Quest’ultimo è diminuito del 55% nel complesso dell’anno, con 5 milioni di voli in partenza o in arrivo in un aeroporto europeo, rispetto agli 11,1 milioni del 2019.

Il calo è generale ed è più pronunciato in paesi come la Croazia (-73,3%) o la Repubblica Ceca (-70,6%), nei Paesi Bassi (-41,7%) o in Belgio (-30,6%).

In Germania le emissioni del traffico aereo sono diminuite del 52,4%, in Francia del 55,5%, nel Regno Unito del 59,4% e in Italia del 64,4%.

La riduzione più pronunciata delle emissioni rispetto al traffico è spiegata in particolare dall’assenza di congestione nei cieli dell’Europa dopo la pandemia, consentendo rotte di volo più dirette e meno circuiti sugli aeroporti.

È anche dovuto alla rottura del traffico a lunga percorrenza, che risente maggiormente dei voli nazionali o continentali. Tuttavia, questi emettono la maggior parte dell’anidride carbonica.

In generale, più lungo è il volo, maggiore è il suo contributo alle emissioni, osserva Eurocontrol, sulla base dei dati del 2019.

In quell’anno i voli superiori a 1.500 chilometri rappresentavano il 30% dei voli in partenza da un Paese europeo e il 75% delle emissioni di CO2, mentre i voli inferiori a 500 chilometri rappresentavano il 24% del traffico e meno del 4% delle offerte.

Con una parte della flotta differita, le compagnie aeree hanno anche preferito aeromobili più nuovi e più efficienti in termini di consumo di carburante, e quindi più redditizi ed emettono meno emissioni di anidride carbonica.

In Germania, le emissioni del traffico aereo sono diminuite del 52,4%, in Francia del 55,5%, nel Regno Unito del 59,4% e in Italia del 64,4% (AFP / Archivi – Miguel Medina)

Alla fine del 2020, 4.118 aeromobili di varie compagnie aeree europee, ovvero il 51% della flotta, erano rimasti a terra, secondo Eurocontrol.

L’aviazione rappresenta tra il 2 e il 3% delle emissioni globali di anidride carbonica, secondo l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), che quest’anno sta preparando la fase pilota del suo meccanismo di compensazione globale. Emissioni di anidride carbonica (CORCIA) per il controllo delle emissioni del settore.