Gli Azzurri sfidano l'Italia senza Ngapeth

A Lodz, in Polonia, gli Azzurri iniziano in questi giorni la fase finale della preparazione ai Giochi di Parigi (26 luglio – 11 agosto), con la prospettiva di confrontarsi, per un breve periodo, con le migliori nazioni del mondo. Fai bene in queste Final 8.

Perché se i campioni olimpici di Tokyo tre anni fa riusciranno a superare gli Azzurri, la prossima volta incontreranno il Paese ospitante, la Polonia, campione d'Europa e campione in carica, o il Brasile, vincitore della manifestazione nel 2021 e medaglia d'oro a Rio nel 2016. .

Ma prima, gli uomini di Andrea Gianni dovranno “giocare una partita seria e di alta qualità” contro gli azzurri, che hanno battuto (3-2) a Ottawa all'inizio di giugno, ha detto all'AFP il tecnico italiano dei Blues, tanto per convalidare “le cose belle.” ” visto durante la prima tappa, ha concluso al sesto posto, con un record di otto vittorie e quattro sconfitte.

Gli azzurri, che hanno concluso al terzo posto, verificando così il loro biglietto per il torneo olimpico, non si presenteranno con i loro migliori giocatori in questo ottavo di finale, dopo che il tecnico Ferdinando De Giorgi ha deciso di lasciare a riposo i giocatori più richiesti nelle ultime settimane. .

“Dobbiamo sconfiggerli”

Nella seconda squadra non mancano però “giocatori molto bravi” come Alessandro Povolenta, avverte Gianni, il quale ritiene che proseguire alla fine dell'attuale Società delle Nazioni consentirà di unire l'utile al dilettevole, continuando il “buono”. “Lavoro fatto finora” con la possibilità di un titolo alla fine, che sarebbe il quarto nella storia della manifestazione dopo il 2015, il 2017 quando ancora si chiamava World League, e il 2022.

“Concludere bene questa competizione è importante per creare fiducia mentre il gruppo si rafforza per i Giochi”, aggiunge.

“La National Football League ci spinge spesso a giocare partite su cinque set che quindi finiscono con un tie-break. È una buona abitudine, perché alle Olimpiadi sarà così quasi sempre”, sapendo che la Francia affronterà la Serbia. Slovenia e Canada a Parigi durante la fase a gironi.

Irvin Ngapeth (al centro), che si sta riprendendo da un infortunio al polpaccio, è tra i suoi compagni di squadra dopo la vittoria sul Brasile nella Volleyball Nations League il 23 giugno 2024 a Manila.

© Agenzia di stampa francese

A quel punto, i Blues avranno finalmente ritrovato la loro stella, Irvin Ngabeth, che si sta ancora riprendendo da un infortunio al polpaccio e quindi perderà le Final Eight di questo fine settimana, nonostante il suo lento ritorno agli allenamenti.

“Va meglio, ho potuto ricominciare a saltare già da qualche giorno, ma non volevamo correre rischi perché l'obiettivo principale sono le partite tra un mese”, ha detto l'attaccante all'AFP.

Da spettatore esperto, ha scoperto che i suoi compagni di squadra “hanno giocato una buona pallavolo nella VNL. Si trattava di riscoprire parte della nostra identità calcistica che avevamo perso l'anno scorso e su quel livello la squadra ha lavorato molto bene.

Da capitano si aspetta che la sua squadra “faccia le cose sul serio, perché dobbiamo battere” la squadra italiana seconda in classifica.