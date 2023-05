Ciclismo / Giro d’Italia – Uno scorcio dell’undicesima tappa del Giro

Il giorno dopo la vittoria di Magnus Cort Nielsen (EF Education Easypost) sul traguardo di Viareggio, i corridori del Giro partiranno da Camaiore per raggiungere Tortana per l’undicesima tappa questo mercoledì.

Questa undicesima tappa, di 219 km, è la più lunga del Giro d’Italia ma non sarà troppo difficile per tutto. La tappa si presenterà con un tratto pianeggiante di 70km prima di attaccare il Paso del Braco (10km al 4,4%), poi i corridori scenderanno verso Sestri Levante prima di salire la Cola dei Poasi (9,3km al 4,3%), una discesa che sembra raggiungibile come prima volta per i velocisti .

Per concludere la tappa, ci sarà un’ultima salita con la salita del Passo della Castagnola (4,9 chilometri, in calo del 4,5%). Quest’ultima “difficoltà” si trova a circa 40 km dall’arrivo nel comune di Tortana.

Quindi dovremmo assistere a una gara imponente alla fine di questa fase.

Dalla parte favorevole troviamo, come ieri, i corridori soprattutto perché la tappa non sembra presentare grosse difficoltà. Quindi potremmo vedere Mads Pedersen prendersi la rivincita dopo essere arrivato quarto ieri, Caden Groves, Michael Matthews o Pascal Ackermann, quinto ieri, ritrovarsi nei primi posti durante lo sprint di questo pomeriggio.

Lenny Boninfant

