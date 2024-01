Imprenditori sociali e leader influenti premiati nella UK New Year Honours List 2024 | Rivista sull'impresa sociale

I membri della comunità d'impatto del Regno Unito sono stati riconosciuti per il loro servizio pubblico nella Honours List del Capodanno 2024 del Regno Unito, annunciata dal governo alla fine di dicembre.

Lucy Ferguson (sopra), OBE per i servizi alle imprese sociali e alle industrie creative, ha dichiarato: “Quando ho lasciato il mio lavoro giusto 13 anni fa per avviare un’impresa sociale, non avrei mai immaginato che questo avrebbe fatto parte del mio viaggio”.

Ferguson è fondatore e direttore Mediorite, un'impresa di produzione cinematografica sociale che lavora per creare posti di lavoro sostenibili per vari giovani. Nel 2023 è stata inserita nell'elenco Pioneers Post NatWest WISE100 delle 100 donne leader nell'imprenditoria sociale, negli investimenti a impatto e nel business mission-driven.

Bayo Adelaja (nella foto), fondatore e amministratore delegato Fallo adesso adesso È stato anche elencato nel Pioneers Post NatWest WISE100 nel 2023 e gli è stato assegnato un MBE per i servizi alla mobilità sociale, all'inclusione finanziaria e all'imprenditorialità.

Rendere le industrie creative più rappresentative

Josie Dobrin, cofondatrice e CEO Accesso creativoha ricevuto un OBE. Ha detto Dobrin: “Questo premio è per tutti coloro che contribuiscono davvero a trasformare le industrie creative in un luogo più forte e rappresentativo dove tutti possono prosperare”.

Creative Access è un'impresa sociale che fornisce accesso alla carriera, opportunità, supporto e formazione nei settori creativi a persone provenienti da comunità sottorappresentate.

Chris Norman, amministratore delegato e fondatore Buona agenzia Ha ottenuto un MBE per i servizi alle imprese e al settore della beneficenza. Good è un'agenzia di marketing che fornisce servizi strategici e creativi a marchi ed enti di beneficenza.

Norman disse: “Il Good non ha mai riguardato un individuo, quindi questo premio è un omaggio a tutte le persone straordinarie che lavorano in Good e al lavoro che svolgono per rendere il mondo un posto migliore per tutti.

“Credo fermamente che un'ottima comunicazione sia uno dei modi più potenti ed efficaci per contribuire a ricreare il mondo in un mondo più giusto, più verde e più prospero per tutti. Spero che questo premio contribuisca a evidenziare lo straordinario lavoro svolto dai nostri clienti filantropici e commerciali per raggiungere questo obiettivo”.

Quando penso a cosa mi fa sempre alzare dal letto, è davvero semplice. giustizia

Phil Houghton, fondatore del rivenditore biologico Bristol Cibo miglioreha ricevuto un MBE per i servizi alle iniziative alimentari sostenibili e alla comunità di Bristol.

Ha detto Houghton: “Quando penso a ciò che mi ha sempre fatto alzare dal letto, è davvero semplice. Giustizia. Ho una grande passione nel vedere giustizia fatta per il nostro suolo, i nostri agricoltori, i nostri bambini e tutte le comunità.

Altri premiati con Community Impact includono:

Immagine in alto: Lucy Ferguson (Credito: Medorite)