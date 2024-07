La Tunisia arresta un funzionario del partito d'opposizione

Tunisia – Il movimento islamico Ennahda in Tunisia ha dichiarato in un comunicato sul social network Facebook che un leader del partito di opposizione di ispirazione islamica è stato arrestato sabato.

Il partito, il cui leader Rached Ghannouchi è in carcere dallo scorso aprile, non ha fornito alcuna motivazione per l'arresto.

Il ministero ha dichiarato in un comunicato: “Il segretario generale del partito Ennahda, Ajami Louraymi, è stato arrestato senza permesso giudiziario, insieme a due dei suoi compagni, nella zona di Borj el-Amirim”, a circa 37 chilometri a ovest della capitale, Tunisi.

Ennahdha era il partito più numeroso in Parlamento fino allo scioglimento del Consiglio legislativo da parte del presidente Kais Saied nel luglio 2021.

Da allora, governa per decreto nell’unica democrazia emersa dalle rivolte della primavera araba che hanno travolto la regione più di dieci anni fa.

Lo scorso settembre sono stati arrestati due leader del movimento Ennahda, l’ex primo ministro Hamadi Jebali e Munther Ounissi, che ricopriva la carica di presidente ad interim del partito dopo l’arresto di Ghannouchi.

Il governo di Saied ha chiuso gli uffici del partito Ennahdha in tutta la Tunisia dopo l'arresto di Ghannouchi con l'accusa di “terrorismo”.

È la figura dell'opposizione più famosa imprigionata in Tunisia da quando Saied ha licenziato il parlamento e ha preso tutti i poteri statali nel 2021.

Il movimento Ennahda ha dominato la politica tunisina a partire dalla rivoluzione del 2011 che ha rovesciato il regime dittatoriale di Zine El Abidine Ben Ali e ha lanciato le rivoluzioni della Primavera Araba nella regione.

Ghannouchi era tra le oltre due dozzine di oppositori politici di Saied e di altre figure di spicco, tra cui ex ministri e uomini d'affari, arrestati all'inizio dello scorso anno.

Gli arresti avvengono mentre il Paese nordafricano si prepara alle elezioni presidenziali generali previste per ottobre.

Saeed non ha ancora annunciato se si candiderà per un altro mandato. – Nampa/AFP